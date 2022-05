TCR Italy | Butti e Romani sulle Hyundai di Next ad Imola

Next Motorsport debutta nella stagione 2022 del TCR Italy con due novità sulle sue Hyundai i30 N.

Uno e il romano Emanuele Romani, visto nel test invernale del Mugello, la seconda vettura invece è per Marco Butti che dopo l'esordio nel GT Italiano, si presenta a Imola sulla macchina che già guida nella Coppa Italia.

Il tracciato del Santerno è sicuramente uno dei circuiti più impegnativi per mezzo, freni e pilota, e nel fine settimana il meteo potrebbe complicare le cose.

L'evento sarà importante non solo perché è la seconda tappa della serie tricolore, ma anche perché lo schieramento è il più completo di sempre e le battaglie del primo round a Monza ne sono la dimostrazione.

Sull'Enzo e Dino Ferrari sarà molto importante la qualifica, partire davanti per “evitare” il gruppo e soprattutto il traffico. In questo tracciato non è facile sorpassare, ma entrambi i piloti non si faranno intimidire.

Butti, che già a corso nel 2021 in Classe DSG, si affaccia a questa realtà del tricolore pronto a dare battaglia ai piloti più blasonati.

Next Motorsport, Hyundai i30 N TCR Photo by: Next Motorsport

"Due debuttanti a Imola, sono felice di prendere parte a questo evento - ha detto il team principal Adriano Visdomini - Saremo al via con due vetture a dare battaglia, a quello che è lo schieramento più imponente del TCR tricolore, non credo che nelle passate stagioni si sia mai raggiunto questo. Il tutto denomina il successo della serie".

"Per Emanuele sarà un debutto, dopo il test del Mugello, mentre Marco già conosce la vetture ma è la prima volta che si confronta nel TCR Italy con cambio sequenziale. Entrambi vorranno gestire la cosa e sarà importate la qualifica".

"Imola è un circuito vecchio stile, il meteo potrebbe essere la variabile. Come team siamo pronti e spero di portare a casa dei punti importanti, sinceramente vorrei essere lì con loro; ci sarò, ma dal muretto pronto ad assisterli".