TCR Italy: Brigliadori e BF Motorsport ci riprovano con l'Audi

Eric Brigliadori e la BF Motorsport saranno ancora una volta al via del TCR Italy, confermando la loro presenza per la stagione 2021.

Il pilota romagnolo, che per qualche giorno aveva assaporato il titolo di Campione 2020 prima che il Tribunale Federale di ACI Sport cambiasse i risultati per via del noto ricorso presentato da PMA Motorsport, è pronto per riprovarci, sempre al volante dell'Audi RS 3 LMS con la quale l'anno scorso aveva stupito tutti all'esordio.

"La macchina è la stessa, con il cambio sequenziale, è stata giusto rivista un po' la livrea, mantenendo comunque la colorazione BF, per il resto posso dire di essere molto contento e carico per questa stagione!", ha detto Brigliadori a Motorsport.com.

"Quest'anno dovrei fare tutta la stagione senza problemi, ma il team di volta in volta avrà comunque a disposizione le altre Audi con cambio Sequenziale e DSG, quindi potrei cambiare compagno di squadra ogni weekend. Stiamo lavorando anche su questa cosa".

A Monza sulla DSG debutterà Omar Fiorucci, che ha corso in passato in Coppa Italia e farà la sua prima apparizione nel TCR Italy, dove Brigliadori sa che dovrà ripartire a testa bassa per cercare di prendersi quel titolo sfuggito per un soffio un anno fa.

"Come già detto, l'anno scorso siamo andati anche oltre le più rosee aspettative, quindi è ovvio che oggi l'asticella si alzi. Fino ad un mese fa non sapevamo però se ci saremmo stati, né tantomeno era chiaro chi fossero i nostri avversari".

"A Monza avremo in griglia una ventina di macchine, tutte guidate da piloti molto forti e gestite da team bravi. A mio parere il livello del campionato si è alzato notevolmente, per cui so che non sarà affatto semplice. Ma il mio obiettivo è andare forte e fare del mio meglio, abbiamo svolto alcuni test e sono andati bene, per cui sono molto motivato!"

Eric Brigliadori, BF Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR
Foto di: BF Motorsport