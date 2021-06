TCR Italy: BF Motorsport a Vallelunga per difendere il primato

Per il Team BF Motorsport è il momento di ritornare in pista. Nel weekend appena trascorso, la squadra è stata impegnata nella Coppa Italia sul tracciato di Misano Adriatico, con Alberto Rodio e la coppia Fabiani-Bergonzini, con quest’ultimo vittima di un contatto in Gara 1.

Splendida seconda posizione per Rodio, che dopo una gara caldissima è riuscito a portare a casa un ottimo secondo posto. Peccato per Fabiani, penalizzato per eccesso di tagli in pista.

Fine settimana dedicato al TCR Italy sul tracciato romano di Vallelunga, dove andrà in scena il giro di boa del campionato.

Eric Brigliadori, arriva sul tracciato romano da leader della classifica. Due sono i punti di vantaggio sul diretto avversario.

Ad ora il ruolino di marcia del pilota di BF Motorsport, rispecchia quanto di positivo era emerso nel 2020 alla sua prima stagione.

A Vallelunga la concorrenza non starà a guardare e la classifica è molto corta, con ben cinque piloti in lizza per l’alloro tricolore.

Il programma del weekend prevede le due sessioni di prove libere sabato mattina e la qualifica al pomeriggio a partire dalle 16.00 sulla distanza di venticinque minuti. Entrambe le gare saranno alla domenica, con gara 1 alle ore 13.00 sulla distanza di 30’ + 1 giro. Semaforo verde per gara 2 alle ore 15.00.

Imerio Brigliadori, Team Owner: "Weekend sicuramente impegnativo, Vallelunga oltre ad essere il giro di boa della stagione, può essere fondamentale per la lotta al titolo. Circuito veloce e soprattutto tecnico, dove arriviamo con la leadership della classifica. I primi cinque sono molto ravvicinati e sarà importante portare a casa più punti possibile".

Eric Brigliadori: "Sono pronto per il weekend e posso dire di essere tranquillo per quanto riguarda team e macchina. Una stagione durissima con una classifica corta e ben cinque piloti a giocarsi il titolo. Non sarà facile ma cercherò di mantenere la concentrazione su quello che è l’obiettivo finale".