Daniele Cappellari ricomincia da dove aveva lasciato, per il suo nuovo ritorno nel TCR Italy.

Il pilota 'tuttofare' veneto, che come ormai noto da anni opera in totale autonomia sulla propria Volkswagen Golf GTI, si iscriverà alla prossima tappa della serie turismo tricolore che si terrà a Vallelunga il fine settimana del 26-27 giugno.

Il tracciato di Campagnano era stato teatro della sua ultima uscita in questo campionato, quando nel settembre del 2020 Cappellari corse un bel rischio ritrovandosi nel polverone del botto di Eric Scalvini, evitando solo per miracolo i detriti e le gomme che si erano incredibilmente staccate dalle barriere, vagando per la pista.

Trascorso l'inverno nella sua officina di Roma, il padovano ha sistemato la sua Golf #76 per tornare in azione e, come sempre, divertirsi.

"Avevo messo in vendita la macchina, ma al momento ce l'ho ancora io ed essendo perfetta, perché non sfruttarla per correre un po'? - ha scherzato Cappellari parlando con Motorsport.com - Il mese scorso sono stato proprio a Vallelunga per una giornata di test, ho usato le gomme che avevo ancora a disposizione e sono andato davvero forte".

"Questo mi ha caricato molto, anche perché era da settembre che non salivo in macchina. Ciò significa che bastava togliere un po' di ruggine di dosso anche dal pilota per rispolverare quell'entusiasmo con cui mi presenterò come al solito al via".

Cappellari, essendo un privatone a tutti gli effetti, sa benissimo che i suoi programmi sportivi sono attualmente limitati a qualche uscita sporadica, ma non per questo da affrontare in punta di piedi.

C'è da dire che, rispetto al passato, quest'anno la griglia del TCR Italy è molto più folta e competitiva, dunque la sfida si fa ancor più impegnativa.

"Vivendo a Roma, sono vicino alla pista e posso raggiungerla facilmente col mio furgone. Caricherò la mia Golf con lo spirito di uno che si vuole divertire in primis, ma senza timori reverenziali. Ho visto che quest'anno c'è una grande partecipazione al TCR Italy, il che è un bene per il campionato".

"Dal mio punto di vista, chiaramente sarà tutto molto più complicato proprio perché i rivali sono nel complesso più forti, ma ho voglia di sportellare come sempre, cercando di evitare guai e provando a raggiungere la zona punti. Fra l'altro sarò l'unica Volkswagen con il cambio Sequenziale in pista, per cui non ho alcun riferimento. L'obiettivo è comunque fare una bella figura, anche per ringraziare i partner e gli sponsor che mi stanno dando una mano in questo momento storico così difficile".

Daniele Cappellari, CRC 1 / 20 Foto di: Daniele Cappellari Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 2 / 20 Foto di: ACI Sport Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 3 / 20 Foto di: Daniele Cappellari Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 4 / 20 Foto di: Roberto Piccinini Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 5 / 20 Foto di: Roberto Piccinini Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 6 / 20 Foto di: Roberto Piccinini Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 7 / 20 Foto di: Actualfoto Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 8 / 20 Foto di: ACI Sport Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 9 / 20 Foto di: ACI Sport Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 10 / 20 Foto di: Actualfoto Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 11 / 20 Foto di: Roberto Piccinini Daniele Cappellari, CRC 12 / 20 Foto di: Daniele Cappellari Daniele Cappellari, CRC 13 / 20 Foto di: Daniele Cappellari Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 14 / 20 Foto di: Actualfoto Daniele Cappellari 15 / 20 Foto di: TCR Media Daniele Cappellari 16 / 20 Foto di: TCR Media Daniele Cappellari, CRC 17 / 20 Foto di: Daniele Cappellari Daniele Cappellari, CRC 18 / 20 Foto di: Daniele Cappellari Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 19 / 20 Foto di: ACI Sport Daniele Cappellari, CRC, Volkswagen Golf GTI TCR 20 / 20 Foto di: Daniele Cappellari