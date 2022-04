TCR Italy | 32 piloti all'assalto dei titoli tricolore 2022

La 2022 del TCR Italy si apre nel fine settimana a Monza con le prime due gare di una stagione che si preannuncia ancora una volta molto combattuta.

Come ormai siamo stati abituati nei recenti anni, l'attesa per conoscere tutti i partecipanti presenti sulla griglia della serie turismo tricolore si è protratta fino a pochissime ore dal semaforo verde, cosa che per altro poteva avvenire ben prima dando più visibilità e in maniera costante durante l'inverno come meriterebbe un campionato così divertente, aperto e combattuto.

Le ultimissime conferme di iscrizioni, anche queste ormai scontate e sulla bocca di tutti da tempo, sono quelle di Federico Paolino, Nicola Guida e Raffaele Gurrieri, che proseguono l'avventura con la Scuderia del Girasole.

Mentre dai primi due ci si aspettano risultati di livello essendo alla seconda stagione con le Cupra Leon Competición, per quanto riguarda il siciliano - diversamente abile - c'è grande curiosità nel capire come se la potrà cavare col mezzo spagnolo, dopo aver condotto per un paio di campionati la vecchia versione della Cupra.

Raffaele Gurrieri, Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Cupra Leon Competición TCR Photo by: ACI Sport

Il TCR Italy si conferma molto interessante anche per i piloti internazionali, tant'è che Gilles Colombani e Stéphane Ventaja lo hanno scelto come nuova sfida dopo aver preso parte al TCR Europe nel biennio 2020-2021.

La coppia francese seguita dal Team Clairet avrà rispettivamente una vecchia Cupra e una Audi RS 3 LMS nelle mani, ritrovando il loro precedente collega Sylvain Pussier, armato della nuova Leon Competición preparata dalla sua squadra.

Nel 2022 saranno in cinque a dare l'assalto al titolo della Classe DSG, con i giù annunciati Sabatino Di Mare (Scuderia Vesuvio/DMP Motors), Rodolfo Massaro (Elite Motorsport) e Steven Giacon (Tecnodom Sport) raggiunti all'ultimo momento da Mauro Trentin, che guiderà l'Audi di Elite Motorsport e dal veterano Giorgio Fantilli, visto già in azione l'anno scorso con la Cupra della 6ix Engineering.

In totale le iscrizioni alla competizione di ACI Sport sono state 32, segnalando che per la prima volta vedremo anche in pista la Fiat Tipo TCR di Tecnodom Sport, omologata e pronta ad esordire con Jonathan Giacon in abitacolo.

Jonathan Giacon, Tecnodom Sport, Fiat Tipo TCR Photo by: Circuito Tazio Nuvolari - Cervesina

TCR Italy – Iscritti Stagione 2022

3 Raffaele Gurrieri (Scuderia del Girasole, Cupra Leon Competición)

4 Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole, Cupra Leon Competición)

6 Jonathan Giacon (Tecnodom Sport, FIAT Tipo)

8 Denis Babuin (Planet Rally/Bolza Corse, Audi RS 3 LMS)

9 Matteo Poloni (BF Motorsport, Audi RS 3 LMS)

10 Federico Paolino (Scuderia del Girasole, Cupra Leon Competición)

11 Damiano Reduzzi (Trico WRT, Hyundai i30 N)

12 Rubén Fernández (RC2 Junior Team, Audi RS 3 LMS TCR)

14 Marco Iannotta (MM Motorsport, Honda Civic Type R FK7)

19 Felipe Fernández (RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición)

20 Francesca Raffaele (Target Competition, Hyundai i30 N)

21 Nicola Guida (Scuderia del Girasole, Cupra Leon Competición)

22 Niels Langeveld (Target Competition, Hyundai Elantra N)

23 Mattias Vahtel (ALM Motorsport, Honda Civic Type R FK7)

27 Ruben Volt (ALM Motorsport, Honda Civic Type R FK7)

31 Kevin Ceccon (Aggressive Team Italia, Hyundai Elantra N)

33 Carlo Tamburini (MM Motorsport, Honda Civic Type R FK7)

37 Sergio López (RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición)

39 Antti Rammo (ALM Motorsport, Honda Civic Type R FK7)

44 Michele Imberti (CRM Motorsport, Hyundai i30 N)

47 Ettore Carminati (CRM Motorsport, Hyundai i30 N)

56 Cesare Brusa (Target Competition, Hyundai i30 N)

62 Jack Young (MM Motorsport, Honda Civic Type R FK7)

66 Gilles Colombani (Team Clairet, Cupra TCR)

67 Stéphane Ventaja (Team Clairet, Audi RS 3 LMS)

74 Edoardo Cappello (Aggressive Team Italia, Hyundai Elantra N)

77 Sylvain Pussier (SP Compétition, Cupra Leon Competición)

81 Sabatino Di Mare (Scuderia Vesuvio/DMP Motorsport, Cupra TCR DSG)

85 Rodolfo Massaro (Élite Motorsport, Audi RS 3 LMS DSG)

90 Mauro Trentin (Élite Motorsport, Audi RS 3 LMS DSG)

96 Steven Giacon (Tecnodom Sport, Audi RS 3 LMS DSG)

99 Giorgio Fantilli (PRO Race/Six Engineering, Cupra TCR DSG)