PRS Motorsport è già al lavoro per il TCR Italy 2020

La PRS Motorsport è già al lavoro per programmare la stagione 2020 che la vedrà impegnata ancora nel TCR Italy.

Dopo il debutto quest'anno con la Alfa Romeo Giulietta TCR costruita dalla Romeo Ferraris, la squadra romagnola vuole riprendere da dove aveva lasciato, ossia da podio e vittoria che Max Mugelli è riuscito a conquistare con fatica dopo una annata sfortunata (per vari motivi) che però si è conclusa in crescendo e con ottime aspettative per il futuro.

"Abbiamo vissuto una prima stagione molto impegnativa, ma allo stesso tempo stimolante e piena di spunti positivi – ha detto il team principal Oriano Agostini - Abbiamo analizzato nel dettaglio ogni appuntamento in questo periodo di post gare e siamo consapevoli di aver dato davvero il massimo per raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto. In alcune occasioni non siamo riusciti a sfruttare appieno il potenziale della vettura, ma nel complesso abbiamo concluso un’ottima esperienza, in crescita, sia sul piano dei risultati che della gestione".

Mugelli si è dannato spesso per riuscire a raccogliere punti e piazzamenti a podio, ma qualche incidente di troppo e alcune rotture nell'arco della stagione hanno limitato il potenziale del toscano e della sua auto del Biscione, che però sono risaliti nella parte conclusiva del campionato.

"Siamo stati sempre competitivi e questo è un presupposto che ci permette di guardare al 2020 con fiducia e voglia di mettersi ancora alla prova - conclude il riminese Agostini - Abbiamo voglia di continuare a migliorare, siamo ambiziosi e per questo cercheremo di ufficializzare un programma importante che consenta a PRS Motorsport e tutti i nostri partner di essere ancora più protagonisti in pista”.