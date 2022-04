FIAT Tipo TCR: ecco la rinnovata auto di Tecnodom Sport in pista

La FIAT Tipo TCR si sta preparando per l'esordio nel TCR Italy, con la stagione 2022 che comincerà il prossimo fine settimana a Monza.

La macchina costruita e sviluppata da Tecnodom Sport ha girato in questi giorni a Cervesina con suo pilota titolare, Jonathan Giacon, per mettere a punto le ultime cose in vista del debutto nella serie tricolore.

Un paio di settimane fa la FIAT aveva intrapreso la via per completare l'iter di omologazione, svolgendo sette giorni di prove al banco per sistemare le mappe del motore e recandosi in Germania e nella sede di Pininfarina per i primi test in galleria del vento, in modo da completare tutta la documentazione per avere l'approvazione da parte del Dipartimento Tecnico di WSC Group e capire quale Balance of Performance assegnare al mezzo.

Il progetto della famiglia Giacon era nato nell'ormai lontano 2017 e a luglio 2018 la presentazione ufficiale tenutasi a Vigodarzere era stata seguita da ulteriori test in pista, che avevano evidenziato ulteriori necessità di rivisitazione del tutto.

Jonathan Giacon, Tecnodom Sport, Fiat Tipo TCR Photo by: Circuito Tazio Nuvolari - Cervesina

La Tipo TCR di oggi ritrova il classico colore arancione della Tecnodom Sport, ma rispetto al primo modello ha diverse modifiche, visibili e non visibili ad occhio nudo.

Quelle principali riguardano la parte anteriore, con il paraurti che ha un nuovo disegno, mentre il cofano motore presenta due ampie prese d'aria che consentono al 2 litri turbo di... respirare meglio.

Era infatti emerso che la macchina soffriva di surriscaldamento e di poca aerazione all'anteriore, tanto che il motore non riusciva ad esprimersi al meglio venendo praticamente soffocato, specialmente sui tratti veloci.

Questo ha portato anche ad altre programmazioni e mappature della centralina, mentre nella parte posteriore, dopo tanti lavori sul telaietto, appare un alettone con attacchi differenti.

Dopo tanto impegno, investimenti e test si sviluppo con Giacon e Luca Rangoni a bordo, coadiuvati dai tecnici scelti da Tecnodom, ora la Tipo potrà finalmente andare a combattere contro i rivali in pista.

E dopo quasi 4 anni, è d'obbligo dire 'meglio tardi che mai', con la speranza che possa aggiungere ulteriore pepe alle gare della serie tricolore.