ACI Sport: ecco i protocolli anti Covid per le competizioni 2021

ACI Sport - in veste di Federazione Sportiva dell’Automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia - pubblica ufficialmente i Protocolli Generali e traccia le linee guida per la ripresa dell’attività sportiva dopo lo stop per l’emergenza da COVID-19.

Questi documenti, elaborati secondo le indicazioni della Federazione Medico Sanitaria Italiana, rappresentano parte integrante del Regolamento di Settore per ciascuno dei settori sotto l’egida di ACI Sport.

I documenti sono reperibili nelle pagine dedicate a ciascun settore e tra le Appendici al Regolamento Sportivo Nazionale RSN - Annuario Sportivo 2020.

"Queste misure saranno ovviamente aggiornate, in funzione delle evoluzioni medico-scientifiche e delle regolamentazioni in itinere, identificate a livello governativo, armonizzate con quelle dotate di ricadute specifiche sul motorsport", spiega la nota ufficiale.

"Lo scopo è di fornire a tutti gli addetti del settore informazioni e consigli, quanto più chiari possibili, per poter ripartire con l’organizzazione di competizioni sportive in circuito e stradali”.

Per ogni specialità è stato indicato nei protocolli di settore pubblicati da ACI Sport il 6 luglio 2020 il numero massimo di persone che ogni team può far accedere nelle aree protette nell’ambito della gara (parco chiuso, parco assistenza, paddock, aree refuelling).

I nominativi del personale che accompagna ogni Team devono essere comunicati all’organizzatore il quale provvederà a consegnare un apposito braccialetto di riconoscimento.

Da tale computo vanno esclusi il concorrente ed il/i conduttore/i. Vanno invece inclusi:

- i titolari di licenza Direttore Sportivo e Tecnico di Scuderia o similari;

- i titolari di licenza a di Assistente Meccanico. Precisiamo che tale licenza è stata istituita esclusivamente per permettere a tutto il personale tecnico, finora privo di specifica licenza, che fa parte dello staff del concorrente di accedere nelle aree riservate di una manifestazione per poter effettuare i necessari lavori sulle vetture in gara;

- eventuali accompagnatori. Tali soggetti (sponsor, parenti, ecc.) non hanno necessità di essere in possesso di una licenza sportiva e sono ovviamente privi di copertura assicurativa.

Gli Ufficiali di Gara preposti alla sorveglianza delle aree riservate di gara controlleranno l’applicazione corretta del suddetto protocollo.

Documenti e protocolli ACI Sport