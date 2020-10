TCR DSG: la stagione 2020 non andrà avanti, si pensa al 2021

La stagione 2020 del TCR DSG Endurance Europe/Italy chiude i battenti dopo solo una gara.

Troppi pochi iscritti per consentire lo svolgimento di una serie che avesse quantomeno un senso di competizione hanno spinto gli organizzatori a rinunciare alle restanti corse del calendario.

Inizialmente il TCR DSG Endurance era stato preso in mano dal Gruppo Peroni Race, dopo che nella passata stagione aveva visto la luce grazie alla Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi, che lo aveva ideato per dare spazio alle macchine TCR dotate di cambio di serie Direct Shift Gearbox, per poi cederlo a Marcello Lotti (capo del TCR) a fine anno.

Ad inizio 2020 il progetto era stato preso in mano da Sergio Peroni, poi Lotti ha fatto in modo che nell'organizzazione entrasse pure Paulo Ferreira, promoter del TCR Europe (versione sprint), per creare un campionato dai risvolti anche continentali e incrementare le iscrizioni.

Purtroppo così non è stato e dopo un primo round a Misano dove solamente 8 macchine erano scese in pista, mentre il secondo di Brno era saltato più per le sole 2 auto presenti che per la pandemia di Coronavirus, Lotti, Ferreira e Sergio Peroni hanno capito che non c'era modo di proseguire, decidendo di rimandare tutto al prossimo anno.

"Confermo che purtroppo il campionato è ufficialmente chiuso - ha dichiarato Peroni a Motorsport.com - Non aveva ragione di continuare con sole 7/8 macchine iscritte, quindi Marcello Lotti ha ritenuto fosse meglio terminare qui il tutto e rimandare il progetto al 2021".

Inizialmente il Gruppo Peroni Race doveva occuparsi da solo della cosa, poi subentrando TCR Euro Ltd. e con ACI Sport che ha voluto inserire alcune gare nel contesto degli ACI Racing Weekend, si è arrivati ad unire le parti, ma senza riuscire ad avere il tanto sperato successo.

Fra l'altro lo stesso Peroni si era lasciato andare ad un pesante sfogo sui social puntando il dito su presunti boicottaggi alla sua iniziativa.

"La pandemia non ha aiutato, su questo non ci sono dubbi. In più sono fermamente convinto che qualcuno ci abbia remato contro, ma non voglio rimarcare la cosa perché è oggettivamente un fatto triste".

"Preferisco guardare avanti e lavorare in ottica 2021, dove il TCR DSG Endurance sarà parte dei weekend del Gruppo Peroni Race e fuori dal contesto ACI Sport. Prossimamente ci vedremo con Lotti per definire al meglio il progetto e ricominciare con rinnovato entusiasmo".