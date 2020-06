TCR DSG Europe: due pit-stop obbligatori, uno da 12 minuti!

Ci saranno pit-stop obbligatori più lunghi per la stagione 2020 del TCR DSG Europe Endurance, che si correrà su cinque eventi quest'anno, quattro dei quali con l'omonimo campionato italiano.

Viste le nuove norme anti-Covid, è stato necessario rivedere le procedure delle due fermate ai box che i team dovranno effettuare durante le gare di 120' con le loro auto dotate di cambio di serie (Cupra, Volkswagen e Audi).

Rispetto a quanto visto nel TCR DSG Endurance tricolore nel 2019, rimane una fermata di minimo 4 minuti, mentre la seconda viene allungata ad un minimo di 12', tutto considerando anche l'entrata e l'uscita dalla pit-lane.

Nella prima si potranno effettuare rifornimento, cambio gomme e tutte le operazioni di assistenza generale della macchina, ma tramite due soli meccanici per volta (scelta adottata anche per ridurre i costi sul personale addetto), i quali saranno riconoscibili da una pettorina o un bracciale (come avviene nel WTCR, per intenderci).

Nella seconda sosta, quella più lunga, si effettuerà anche il cambio pilota procedendo con le misure di sicurezza post-pandemia relative al distanziamento sociale.

Ogni operazione extra come sostituzione dei freni, pastiglie, olio o interventi al motore dovranno essere effettuati necessariamente a vettura spenta, che potrà essere anche portata all'interno del box.

Modificate anche le modalità di iscrizione, che potranno avvenire entro il 15 luglio 2020 per chi vuole partecipare a tutta la stagione.

In questo caso il prezzo è di 12.000€ per macchina, mentre per chi desiderasse correre solo gare selezionate (non più di due però) la tariffa è di 3.000€.