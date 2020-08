TCR DSG: cancellata la tappa europea di Brno

Il TCR DSG Europe non correrà a Brno quella che doveva essere la seconda tappa della serie endurance continentale.

L'incremento dei casi di positività al Coronavirus in Repubblica Ceca ha forzatamente fatto annullare l'evento della prossima settimana, anche perché restano in vigore le restrizioni sui viaggi.

Dopo il primo appuntamento andato in scena in quel di Misano, dove avevano preso parte alla gara solamente 9 vetture (8 del campionato Italiano e 1 sola dell'Europeo), c'era quindi l'alto rischio che fossero ancor meno le presenze in griglia.

Bisognerà quindi attendere il weekend del 3-4 ottobre al Mugello per rivedere in azione le Audi-Volkswagen-Cupra dotate di cambio di serie, andando poi a Monza e Barcellona, mentre gli organizzatori stanno cercando il modo di inserire almeno un'altra gara in un calendario che ora è di sole quattro corse.