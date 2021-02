TCR DSG: aggiunta la tappa di Adria col WTCR

Ci sarà anche la tappa di Adria con il FIA WTCR nel nuovo calendario del TCR DSG Endurance Europe per il 2021.

Il campionato turismo dedicato alle vetture dotate di cambio di serie (Audi, Volkswagen, Cupra per intenderci) cercherà di ripartire quest'anno dopo l'accordo raggiunto tra WSC Ltd. e il promoter PNK Motorsport, sfruttando l'organizzazione del Gruppo Peroni Race.

Gli eventi in totale restano cinque, come comunicato in una prima battuta a metà gennaio, ma ci sono un paio di cambiamenti molto importanti.

Uno è appunto l'inserimento della tappa sul tracciato veneto di Adria il fine settimana del 31 luglio-1 agosto che vedrà i partecipanti essere al fianco del Mondiale Turismo.

Non ci sarà il round d'apertura a Vallelunga precedentemente fissato a maggio, ma si partirà alla fine dello stesso mese da Monza, per poi andare il primo weekend di luglio a Misano a fare da supporto al GT World Challenge Europe.

Dopo Adria è invece stata fissata la data internazionale del 17-19 settembre in quel di Grobnik, pista croata che vedrà in scena la NASCAR Whelen EuroSeries.

Il gran finale viene mantenuto ad ottobre ad Imola, mentre non ci saranno concomitanze con il TCR Italy e la Coppa Italia TCR, in modo da garantire la massima elasticità e disponibilità nel far partecipare il più alto numero di concorrenti.

Fra coloro che hanno aderito al campionato, GPR ha annunciato BF Motorsport, NOS Racing, Race Lab, Ten Job, Elite Motorsport, HC Racing e RC Motorsport.

Per quanto concerne il regolamento, naturalmente ci si rifarà al Balance of Performance deciso dal Dipartimento Tecnico del TCR, gli pneumatici sono gli Hankook e le vetture vedranno equipaggi di due/tre piloti alternarsi nelle due ore di gara, nella quale verranno effettuati due pit-stop obbligatori.

Oltre al titolo assoluto, in palio vengono messi quello per gli Under25, i team e "Lady", classifica riservata alle donne.

TCR DSG ENDURANCE EUROPE - Calendario 2021

29-30 maggio - Monza

3-4 luglio - Misano (con il GT World Challenge Europe)

31 luglio-1 agosto - Adria International Raceway (con il FIA WTCR)

18-19 settembre - Grobnik (con la EuroNASCAR)

23-24 ottobre - Imola