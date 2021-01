Il TCR DSG Endurance Europe riparte con 5 eventi nel 2021

Il TCR DSG Endurance Europe ripartirà nella stagione 2021 cercando il riscatto dopo il mancato svolgimento della passata stagione.

Il campionato riservato alle vetture TCR dotate di cambio di serie - Audi, Volkswagen e Cupra - avrà come palcoscenico i fine settimana organizzati dal Gruppo Peroni Race grazie ad un nuovo accordo siglato dalla WSC Ltd. di Marcello Lotti (ideatore del TCR) con il promoter PNK Motorsport e GPR.

Il TCR DSG Endurance era nato nel 2019 da un'idea di Tarcisio Bernasconi, che tramite la sua Scuderia del Girasole aveva dato modo a team e piloti di disputare una bella stagione con parecchi partecipanti negli ACI Racing Weekend.

Nel 2020 il tutto era passato in mano a Sergio Peroni del GPR, che aveva trovato nel promoter del TCR Europe, Paulo Ferreira, un alleato per continuare l'avventura delle suddette macchine anche in ottica europea.

Diversi problemi organizzativi e la pandemia di Coronavirus hanno però reso fallimentare il tutto e tagliato le gambe alla serie dopo il solo round di Misano, dove erano in griglia appena 8 vetture, dunque la speranza è che quest'anno si possa ricominciare con ben altri numeri e obiettivi.

“Questo accordo con PNK Motorsport è un completamento dei numerosi impegni che ci prepariamo ad affrontare per il 2021 - ha dichiarato Peroni - La nostra professionalità e storicità nelle gare endurance non poteva mancare con le vetture TCR, che troveranno in Italia un’ulteriore valvola di sfogo e lavoro per team e piloti italiani e stranieri”.

Per quanto riguarda il calendario, quattro delle cinque gare avranno luogo in Italia, mentre a settembre è in programma una trasferta nel Vecchio Continente che sarà definita più avanti.

Il via è previsto a metà maggio in quel di Vallelunga, poi ci sarà Monza due settimane più tardi, con Misano a luglio e gran finale ad Imola in ottobre. Importante sottolineare che nessuna di queste date sarà in concomitanza con una dei weekend italiani di ACI Sport (quindi del TCR Italy) e della Coppa Italia Turismo GPR nella quale presenziano pure le TCR.

Per quanto riguarda il format, confermati i 120' di corsa per gli equipaggi formati da 2/3 concorrenti, che si alterneranno alla guida nei due pit-stop obbligatori da effettuare, nei quali verranno completati anche rifornimento e sostituzione delle gomme Hankook.

Oltre al titolo assoluto ci sarà in palio quello per gli Under25 e una graduatoria riservata alle squadre iscritte al campionato.

TCR DSG ENDURANCE EUROPE - Calendario 2021

14-16 maggio - Vallelunga

28-30 maggio - Monza

2-4 luglio - Misano

17-19 settembre - TBA

22-24 ottobre - Imola