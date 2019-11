Karen Gaillard vince la Young Driver Challenge 2019

Karen Gaillard è stata selezionata tra i tre finalisti dell'edizione 2019, insieme a James Bischof e Mario Anderegg. I tre hanno avuto tra l'altro l'opportunità di partecipare agli ultimi tre incontri TCR Germania con una Cupra TCR preparata dalla squadra svizzera TOPCAR Sport.

Karen Gaillard, ha preso parte alla tappa del Nürburgring di metà agosto, riuscendo ad evitare le insidie e sfruttando le favorevoli circostanze a concluso al nono posto in Gara 2. Mario Anderegg ha gareggiato a Hockenheim, mentre James Bischof ha concluso la stagione sul circuito del Sachsenring.

"Karen è molto determinata e negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una notevole evoluzione delle sue capacità", ha detto Fredy Barth, membro della giuria. "Da un lato, questo progresso è stato dimostrato dalle sue capacità di guida, che hanno avuitio un costante miglioramento, così come la sua capacità di applicare costantemente i consigli della squadra e dei drivers coach. Da parte sua, Karen ha lavorato intensamente a livello personale. Questi sforzi le hanno permesso di maturare".

Karen Gaillard, lauréate du Young Driver Challenge 2019 Photo de: Young Driver Challenge

Karen Gaillard succede a Julien Apothéloz, vincitore dell'edizione 2018 del Young Driver Challenge e autore di una buona prima stagione in TCR Germania, sempre su una Cupra della squadra TOPCAR Sport, segnata da un podio al Nürburgring, e il secondo posto nella classifica del Campionato Junior. La giovane pilota avrà il sostegno finanziario e i consigli del team della Young Driver Challenge per iniziare la sua carriera l'anno prossimo, con un programma che non è stato ancora annunciato.

Più di 1.000 concorrenti si erano iscritti all'edizione 2019 del Young Driver Challenge, suddivisi in prima battuta con selezioni regionali, poi nazionali nel karting, per arrivare a definire i tre vincitori con una selezione al volante della Cupra sul circuito del Reno in Alsazia.