Alfa Romeo: subito due podi in TCR Denmark con Mathiassen

I motori del TCR tornano a ruggire e l'Alfa Romeo centra subito un doppio podio nel primo weekend del TCR Denmark, oltre a piazzamenti in zona punti.

A Jyllandsringen la serie turismo danese è stata la prima ad aprire i battenti della categoria dopo gli stop causati dalla pandemia di Coronavirus e le tre gare hanno visto comportarsi molto bene i ragazzi della Insight Racing che conducono le Giulietta costruite dalla Romeo Ferraris.

Jakob Mathiassen, al debutto con la vettura di Opera, è stato autore di una bellissima rimonta dalle retrovie in Gara 1 dopo che in Qualifica aveva avuto problemi tecnici che lo avevano relegato in ultima piazza.

Il danese è risalito dal 15° al 7° posto, terminando in scia al compagno di squadra Kristian Moe Sætheren, armato della versione "Veloce" della Giulietta, mentre il successo se l'è aggiudicato senza troppi patemi il poleman Kasper H. Jensen con la Honda Civic Type R della Massive Motorsport.

Il resto del podio viene occupato dalla Hyundai i30 N di Martin Andersen e dalla seconda Volkswagen della LM Racing su cui c'era l'opsite d'onore di questo appuntamento, Jan Magnussen.

In Gara 2 si è imposto Nicolai Sylvest a bordo della Volkswagen Golf GTI preparata dalla LM Racing, ma ad 1"156 da lui ecco appunto l'Alfa di Mathiassen, che solamente alla seconda gara nella serie riesce ad agguantare una bella piazza d'onore difendendosi dagli assalti di Jensen e Magnussen, dopo che nelle fasi iniziali era riuscito anche a condurre le operazioni.

Sætheren ha invece tagliato il traguardo ottavo, ultimo di un trenino di vetture racchiuse in 4"738 alle spalle del vincitore.

In Gara 3 Andersen è partito in anticipo e si è visto comminare un Drive-Through che ha lasciato nuovamente strada spianata a Jensen e Sylvest nel combattimento per la vittoria andata nuovamente al portacolori Honda.

Ma il terzo gradino del podio è stato occupato nuovamente dall'ottimo Mathiassen, che porta altri punti alla Insight Racing così come Sætheren, autore di un sesto posto.