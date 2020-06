L'Alfa Romeo in TCR Denmark sarà nelle mani di Jacob Mathiassen

Sarà Jacob Mathiassen a guidare l'Alfa Romeo in TCR Denmark Series nella stagione 2020.

Il campionato turismo danese scatterà questo weekend e la scorsa settimana, a Jyllandsringen, si sono svolti i test in preparazione al via dell'annata.

In quei giorni proprio Mathiassen ha preso contatto con la Giulietta TCR costruita dalla Romeo Ferraris che la Insight Racing aveva messo in pista già nel 2019 in TCR Scandinavia e inTCR Denmark.

Per il Campione della Citroën DS3 Cup danese, che ha fatto esperienza anche con le auto GT, è sicuramente una grande occasione per mettersi in mostra con l'auto del Biscione costruita ad Opera, assieme al team con cui ha vinto il titolo sopracitato.

“E' bello tornare a correre in Danimarca e non potevo chiedere di meglio con la Insight Racing - ha detto il nativo di Hobro - E' un team che mi è stato vicino fin dal 2016 in Citroën DS3 Cup, per cui è fantastico poter essere nuovamente con questi ragazzi".

"Il TCR richiede uno stile di guida molto diverso dalle GT, ma pian piano sono riuscito ad essere veloce crescendo costantemente e mi trovo già a mio agio con la Giulietta. Dobbiamo essere in lotta per vincere gare e campionato, non credo che nei test sia emerso il vero potenziale che abbiamo!"