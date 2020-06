Supersport: cambia il format dei weekend aggiungendo una gara

Oltre al calendario 2020 della World Superbike, Dorna ha anche pensato e attuato importanti cambiamenti legati alla World Supersport e alla Supersport 300, serie che da tempo accompagnano la massima categoria a livello mondiale dedicata alle moto derivate di serie.

Il Mondiale Supersport riprenderà nel fine settimana che va dal 31 luglio al 2 agosto sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicato a Angel Nieto, affiancando proprio la Superbike.

Da quel weekend, le due serie Supersport avranno un format differente. Ogni classe, infatti, avrà una gara in più da disputare per ogni fine settimana.

Questa sarà fatta dopo la superpole prevista sempre nella giornata di sabato, di fatto raddoppiando il numero di manche di gara per ogni fine settimana di gara degli 11 weekend da fare per completare questa stagione.

"Per prima cosa è per noi una grande soddisfazione annunciare il ritorno alle corse per le tre categorie delle moto derivate di serie", ha dichiarato l'executive director e World Superbike Sporting and Organisation departments Gregorio Lavilla.

"Le due classi Supersport rendono ancora più bella l'atmosfera del paddock Superbike, ma offrono anche gare spesso al fulmicotone e molto piacevoli da vedere".

"Il 2020 ha portato alle serie numerosi ostacoli, ma grazie al duro lavoro, alla tenacia e alla determinazione delle parti coinvolte torneremo a correre nei circuiti di tutto il pianeta con tutte e tre le classi. Non vediamo l'ora di ricominciare a correre a partire da Jerez".