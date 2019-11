SSP300, Losail: Deroue vince in volata

A Losail si è conclusa la stagione 2019 del Mondiale Supersport 300, ma nonostante il titolo fosse stato già assegnato, i piloti in pista non si sono risparmiati e hanno dato vita alla gara più entusiasmante della stagione, vinta da Scott Deroue al fotofinish con Koen Meuffels per soli 10 millesimi. Il vincitore della gara si è assicurato così anche la seconda posizione nella classifica generale.

Le bagarre sono iniziate già in partenza, quando Tom Edwards è andato al comando della gara beffando Ana Carrasco, che è rimasta a lottare con Bruno Ieraci e Scott Deroue per la seconda posizione. Ma un contatto tra Carrasco e Ieraci ha fatto scivolare la spagnola in ottava posizione. Questo non ha impedito alla pilota di recuperare e tornare in testa al terzo giro.

Le lotte continuavano e, mentre Carrasco era passata al comando, il Campione del mondo in carica Manuel Gonzalez era secondo davanti a Deroue. Edwards invece è arretrato fino alla nona posizione. Nel corso della gara i piloti si sono resi protagonisti di lotte senza sconti ed i primi sei erano racchiusi in pochi decimi. A cinque giri dal termine, Deroue è balzato davanti a tutti, con Gonzalez alle spalle, mentre Meuffels insidiava la posizione fino a passare al comando, che ha tenuto per poco perché si è inserita nella lotta anche Ana Carrasco.

Nel finale però è stato Deroue a sferrare l’attacco decisivo, portandosi dietro Meuffels e Ieraci, mentre Carrasco è arretrata fino alla quarta piazza. Al traguardo abbiamo assistito ad una doppietta olandese, con Scott Deroue che ha vinto per soli 10 millesimi su Koen Meuffels, secondo. Al terzo posto troviamo Bruno Ieraci, che è salito sul podio per la prima volta, però è rimasto a quasi tre decimi dai primi due. Manuel Gonzalez è passato sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione, mentre Ana Carrasco con la quinta piazza finale ha perso il secondo posto nella classifica generale.

Tom Edwards è arrivato sesto, mentre Galang Hendra Pratama è rimasto in settima posizione ed è stato il primo pilota Yamaha, alle spalle delle Kawasaki. Andy Verdoia è ottavo, mentre hanno chiuso la top 10 Hugo De Cancellis e Dion Otten, nono e decimo rispettivamente.