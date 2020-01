Kiefer Racing in dubbio nel mondiale per problemi di budget

Dopo la fine inaspettata dell’avventura in Moto2, Kiefer Racing aveva deciso di approdare nel Mondiale Supersport, investendo così nelle derivate di serie per il 2020 e portando in pista Lukas Tulovic e Thomas Gradinger. Poiché le posizioni di partenza richieste nella classe 600 che erano vicine alla produzione in serie sono state approvate molto tardi, il progetto è ora in bilico.

A rivelalrlo è il capo del team Jochen Kiefer: “Siamo in una situazione spiacevole. A causa dell'accettazione tardiva delle posizioni di partenza, non abbiamo potuto iniziare prima con la concreta attuazione del nostro nuovo progetto. Il finanziamento non è quindi ancora garantito, dal momento in cui difficilmente è possibile nel normale corso degli affari a fine novembre e dicembre trovare grandi accordi di sponsorizzazione”.

La maggior parte delle aziende aveva già pianificato i propri budget pubblicitari a questo punto: “Immediatamente dopo la presentazione del pilota, sono state ordinate le moto da Yamaha. Abbiamo fatto buoni progressi sul piano tecnico e in termini di processo operativo. In termini economici, tuttavia, c'è ancora molta incertezza. Vogliamo continuare a essere seri e mantenere sempre i nostri accordi. Kiefer Racing può contare su partner a lungo termine”.

Molti di loro hanno anche sostenuto il passaggio al mondiale Supersport, ma altri avevano annullato in anticipo “perché a volte hanno obblighi con altri partner in diverse gare o il loro interesse è semplicemente altrove”. Di conseguenza, il budget non è garantito a due settimane dai primi test.

Kiefer però non si dà per vinto e chiede aiuto: “Non stiamo abbandonando la speranza e stiamo lavorando instancabilmente per garantire che le gare siano garantite al 100% per l'intera stagione. Abbiamo già scritto ai responsabili di Dorna e Yamaha chiedendo un possibile aiuto per poter iniziare la stagione come previsto”.

È inoltre particolarmente dispiaciuto che Tulovic e Gradinger: “Ora dovranno preoccuparsi di continuare la loro carriera a livello mondiale. Eravamo tutti molto determinati su questo progetto, quindi sarebbe un peccato se tutto crollasse poco prima dell'inizio della stagione”.