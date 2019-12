Kiefer Racing debutta in Supersport nel 2020

Il Gran Premio di Valencia della Moto2 ha segnato la fine dell’esperienza di Kiefer nel mondiale. Dopo tanti anni ed ottimi risultati, la squadra tedesca lascia la classe intermedia, ma è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. A partire dal 2020 infatti si lancia in una nuova sfida nel Mondiale Supersport. Il team schiera in pista due piloti, Thomas Gradinger e Lukas Tulovic.

Kiefer Racing ha presentato la propria line-up venerdì e conterà sul supporto di Yamaha, i due piloti infatti saliranno in sella alla YZF-R6. La squadra punta sulla continuità con Tulovic, con cui ha disputato la stagione 2019 in Moto2 e sull’esperienza nella classe di mezzo delle derivate di serie con l’austriaco, che lo scorso anno in Supersport ha conquistato un podio.

Classe 2000, il giovane Tulovic ha debuttato nei campionati nazionali nel 2013, per poi passare al CEV Moto2 e distinguersi con diversi podi. L’esordio nel mondiale è avvenuto nel 2018, quando ha corso tre gare per il team Kiefer Racing in Moto2, prima di diventare pilota titolare della squadra l’anno seguente.

Tulovic afferma di essere contento di questa nuova opportunità: “Non vedo davvero l’ora di affrontare questa nuova sfida: ringrazio molto Kiefer Racing per aver deciso di confermarmi. Inizialmente avevamo in programma di crescere insieme nell’arco di tre anni nel Mondiale Moto2, ma poi tutto è cambiato. Sono davvero felice per questa nuova opportunità e per il fatto che Kochen Kiefer creda sempre più in me. Ora abbiamo molto lavoro da fare in vista della nuova stagione ma ho grandi motivazioni”.

Anche Gradinger commenta la nuova sfida che lo attende: “Sono davvero felice di scendere in pista con Kiefer Racing e sono orgoglioso di essere stato scelto! Hanno vinto due Campionati del Mondo e sono sicuro che insieme potremo ottenere grandi successi anche in Supersport! Credo ci siano tutte le premesse per puntare alla vittoria del titolo iridato della classe intermedia. Ho già esperienza in questa categoria e questo potrà esserci utile nella stagione che sta per iniziare. Sono molto fiducioso in vista del 2020!”.