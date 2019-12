De Rosa e Fuligni con MV Agusta nel 2020

La griglia di partenza del Mondiale Supersport continua ad arricchirsi ed MV Agusta è pronta a dare battaglia per la stagione 2020 con una squadra rafforzata. Il team italiano infatti schiera ben tre piloti: accanto al nuovo arrivato Randy Krummenacher troveremo i confermati Federico Fuligni e Raffaele De Rosa.

Il pilota partenopeo in particolare ha ottenuto ottimi risultati con MV Agusta nelle ultime stagioni, raccogliendo sette podi. Manca solamente una vittoria, che punta di conquistare durante la prossima stagione, in cui spera di essere ancora più competitivo. Per Federico Fuligni sarà il secondo anno in Supersport, sempre con MV Agusta. Il giovane pilota italiano punta alla top 10 dopo un 2019 di apprendistato.

De Rosa commenta il rinnovo: “Volevo tanto restare in MV Agusta Reparto Corse e quindi non posso che essere molto soddisfatto. Da due anni lavoro a questo progetto con Andrea [Quadranti, team manager, ndr] e con tutto il suo gruppo e grazie al nostro notevole impegno e a tutti gli sforzi fatti ora sappiamo che direzione intraprendere in termini di sviluppo della moto”.

“Poter avere al mio fianco un pilota del calibro di Randy Krummenacher per me sarà molto utile e sarà molto stimolante per fare ancora meglio. Darò tutto quello che ho per fare in modo che il 2020 sia l’anno giusto per raggiungere gli obiettivi che sono alla nostra portata. Non sono soddisfatto delle prestazioni dell’anno scorso e sono pronto per scendere in pista il prima possibile”.

Gli fa eco Andrea Quadranti, team manager di MV Agusta: “Sono davvero felice di vedere Raffaele in sella alla nostra moto per il terzo anno di fila, soprattutto considerando che finora non è riuscito ancora a esprimere tutto il suo potenziale per diversi motivi: sono contento di concedergli un’altra opportunità. Continueremo a sviluppare la moto insieme a De Rosa e sono sicuro che avere in squadra un Campione del Mondo come Krummenacher sarà per lui una motivazione in più. Crediamo di aver costruito una squadra molto competitiva che ci permetterà di raggiungere risultati eccellenti”.