Zanardi: "Dream Race utile anche per le Paralimpiadi 2020!"

Alex Zanardi torna a casa dal weekend della Dream Race di DTM e Super GT con un bel sorriso stampato sulle labbra, consapevole che l'evento del Fuji doveva essere solamente di divertimento (anche perché la gara era stata organizzata puramente con questo scopo).

Il bolognese si è calato nell'abitacolo della BMW M4 del Team RBM, vettura che era un po' diversa rispetto a quella da lui guidata lo scorso anno a Misano, quando ancora non erano stati introdotti i motori 2 litri turbo.

Zanardi ha pian piano fatto passettini in avanti nell'arco del fine settimana, ritrovandosi a combattere con alcuni avversari delle GT500 giapponesi, ma dovendo alzare bandiera bianca nel corso di Gara 1 al 18° passaggio a causa di un guasto tecnico.

"Queste sono le corse e le DTM sono vetture tecnologicamente molto sofisticate, con tanti piccoli particolari che possono fare la differenza - ha detto Zanardi - Purtroppo ho accusato dei problemi al motore e non aveva senso andare avanti perché continuavo a perdere potenza, l'ho fatto presente via radio ai miei ingegneri e siamo stati d'accordo sul ritirarci. E' un peccato perché mi stavo divertendo e il passo non era male".

In Gara 2 solo il pit-stop obbligatorio da effettuare proprio quando è entrata la seconda Safety Car ha negato all'emiliano un piazzamento in Top10, raggiunta in precedenza con una buona strategia nonostante le difficoltà nello sfruttare le gomme Hankook.

"Quando non riesci a mandare in temperatura le gomme, manca ovviamente aderenza - ha ammesso parlando con Motorsport.com - Una volta riuscito in questo, si può spingere, ma è il primo step che va fatto velocemente, altrimenti accumuli troppo divario dagli altri e poi diventa dura recuperare. E ad un certo punto ammetto che il mio era piuttosto imbarazzante, detto in tutta sincerità. Di fatto mi sembrava sempre di non aver abbastanza potenza per scaldare gli pneumatici. Comunque ringrazio la BMW Motorsport per questa grande opportunità che mi ha dato, la M4 DTM è stupenda ed è stato più che una emozione guidarla".

In tutto ciò, Zanardi ha anche trovato il tempo per allenarsi in vista delle prossime Paralimpiadi di Tokyo, cui prenderà parte nel 2020.

"E' stato un viaggio molto utile perché mi sono preso dietro la handbike e ho potuto allenarmi - ha detto Zanardi a Motorsport.com - Non è la stessa cosa del motorsport, dove puoi svolgere test e lavorare sul set-up capendo molte cose, ma girare in pista è stato un bell'allenamento. Ora so come continuare a prepararmi, ho raccolto tutte le informazioni che mi servivano e ne parlerò col mio allenatore per stilare un bel programma in vista di una nuova avventura. Partecipare ad altre Paralimpiadi all'età di 53 anni lo considero un regalo".

