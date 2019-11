Dream Race, Gara 2: Karthikeyan si impone in una corsa selvaggia

Karthikeyan ha guidato la maggior parte della gara ed è stato in grado di resistere al comando nonostante numerose neutralizzazioni con safety car per conquistare il successo in nella seconda gara della Dream Race e tornare sul gradino più alto del podio dalla corsa di Brno dell'Auto GP nel 2013.

Secondo in partenza, Karthikeyan è salito in prima posizione al secondo giro dopo aver superato Loic Duval ed ha controllato le operazioni sino al pit stop effettuato al giro 16. L’indiano è stato poi avvantaggiato da una foratura rimediata proprio da Duval che ha costretto il francese ad una sosta imprevista e causato il primo periodo di caution.

Un’altra Audi colpita da una foratura è stata quella di René Rast. Questo ha imposto alla safety car di tornare in pista e consentito a Benoit Treluyer di salire al comando grazie alla sosta effettuata proprio in occasione della prima safety car.

Karthikeyan è tornato al comando quando Treluyer è stato costretto ad effettuare la sosta obbligatoria ed è riuscito a sopravvivere ad un ultimo giro causato da numerosi contatti che hanno cosparso la pista di detriti e costretto la safety car ad intervenire nuovamente.

Marco Wittmann e Loic Duval sono riusciti ad emergere da questo caos e lottare sino all’ultima curva per poi chiudere in seconda e terza posizione. Wittmann ha spinto Duval largo, ma il francese ha tenuto l'acceleratore spalancato e ha ripreso la posizione davanti a lui per poi ricevere una penalità di un secondo e restituire così la piazza a Wittmann.

Alle loro spalle ha chiuso in quarta posizione Naoki Yamamoto, bravissimo nel recuperare ben tre posti nel corso dell’ultimo giro al volante della Honda NSX-GT, mentre Kamui Kobayashi ha completato la top five precedendo Daisuke Nakjima alla sua ultima apparizione con il team Mugen.

Mike Rockenfeller è stato il secondo miglior pilota Audi chiudendo con in settima posizione davanti a Ryo Hirakawa, mentre la top ten si è completata con Rast e Treluyer nono e decimo.

Koudai Tsukakoshi era ben posizionato per salire sul podio per la seconda volta consecutiva, ed alla seconda ripartenza si è trovato alle spalle di Karthikeyan. Purtroppo è finito in testacoda con la sua Real Racing Honda alla curva 3 ed è stato colpito da Tomoki Nojiri.

Poche curve dopo un altro contatto tra Yuki Kunimoto e Kazuya Oshima ha coinvolto nel crash anche le Lexus LC500 di Kovalainen, Nakajima e Ishiura.

Kunimoto è stato punito con 40’’ di penalità per aver innescato il caos, ma nonostante questo ha perso soltanto una posizione chiudendo in sedicesima posizione.

Gara 2 da dimenticare per la Nissan che ha visto solo due GT-R completare la corsa con il pilota meglio piazzato, Tsugio Matsuda, soltanto undicesimo.

Posizione Pilota Auto Gap 1. Narain Karthikeyan Nakajima Honda NSX 31 rounds 2nd Marco Wittmann RBM BMW M4 +0.935 3rd Loic Duval Phoenix Audi RS 5 +0825 4th Naoki Yamamoto Kunimitsu Honda NSX +3.412 5th Kamui Kobayashi RBM BMW M4 +3.743 6th Daisuke Nakajima Mugen Honda NSX +4.356 7th Mike Rockenfeller Abt-Audi RS 5 +4.536 8th. Ryo Hirakawa TOM's Lexus LC 500 +4.681 9th Rene Rast Rosberg-Audi RS +5.624 10th Benoit Treluyer WRT-Audi RS 5 +7.226 11th Tadasuke Matsuda NISMO Nissan GT-R +7.542 12th Mitsunori Takaboshi Kondo Nissan GT-R +7.635 13th Alex Zanardi RBM BMW M4 +8.950 14th Heikki Kovalainen SARD Lexus LC 500 +9.310 15th Kazuya Oshima LeMans Lexus LC 500 +9.310 16th Yuji Kunimoto Bandoh Lexus LC +5 laps 17th James Rossiter Impul Nissan GT-R +5 laps 18th Kohei Hirate NDDP Nissan GT-R +5 laps 19th Kazuki Nakajima TOM's Lexus LC 500 +5 laps 20th Hiroaki Ishiura Cerumo Lexus LC 500 +5 laps 21st Koudai Tsukakoshi Real Honda NSX +6 laps 22nd Tomoki Nojiri ARTA Honda NSX +6 laps