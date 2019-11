Newey illeso dopo il tremendo incidente alla 130R a Suzuka

Harrison Newey, figlio del geniale progettista della Red Bull, è stato protagonista di un violento incidente nel corso della seconda sessione di libere del round finale della Super Formula a Suzuka.

Newey ha perso il controllo della vettura alla 130R per poi impattare con grande forza contro le barriere e successivamente ribaltarsi. Il pilota non ha riportato conseguenze serie ed ha confermato sul suo profilo Twitter come la causa dell’uscita di pista sia da addebitare ad una foratura.

“Le FP2 non sono andate secondo i piani dopo aver rimediato una foratura alla 130R al terzo giro. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e potrò prendere parte alle qualifiche”.

La vettura di Newey è stata subito recuperata dai commissari di percorso ed il B-Max Racing è stato in grado di sistemare prontamente i danni per consentire al pilota inglese di disputare la sessione di qualifiche tre ore più tardi.