Coronavirus: salta il Super Formula a Suzuka, rischia il Super GT

Ormai è un dato di fatto: il Coronavirus sta facendo saltare tutti i programmi del motorsport 2020, non solo nei paesi direttamente coinvolti, ma nel mondo intero.

Dopo lo spostamento del GP di Cina di Formula 1, la rinuncia al Sanya E-Prix di Formula E, il cambiamento di sede dei test del DTM da Monza ad Hockenheim e la cancellazione della gara in Qatar di MotoGP, dal Giappone arriva la notizia che è stata presa la decisione di posticipare anche il round d'apertura che il Super Formula avrebbe dovuto disputare a Suzuka.

Nel Sol Levante avevano già rinunciato all'evento del Super Taikyu (per GT e TCR) fissato il 21-22 marzo e ora è toccato anche alla serie per le monoposto nipponiche, che dovevano correre il 5 aprile assieme alla Superbike locale. Anche la sessione di test del 9-10 marzo del Super Formula dovrebbe saltare, così come è toccato alla manifestazione "Motorsport Japan" legata ai fan, mentre c'è un punto interrogativo su quella prevista per il 24-25 marzo al Fuji, ovviamente a rischio pure quella.

Sul lato Super GT, i test di Okayama del 14-15 marzo sono stati per ora confermati, ma a porte chiuse. Resta da capire se invece la gara d'apertura della stagione, fissata per l'11-12 aprile, si svolgerà o meno: il promoter GTA si riunirà questa settimana per decidere.

Informazioni aggiuntive di Tomohiro Yoshita