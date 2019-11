Ulster GP: a rischio l'edizione 2020

Grosse nubi nere si addensano sul futuro dell'Ulster Grand Prix. Nuvole dense come quelle che nel 2019 hanno spinto gli spettatori a disertare la giornata principale, aggravando la crisi finanziaria in cui versano gli organizzatori dell'Ulster GP.

Così, questa mattina, dopo mesi di difficoltà, i promotori dell'evento hanno rilasciato un comunicato in cui spiegano perché la storica road race dell'Irlanda del Nord rischia seriamente di sparire dal calendario.

"La settimana di gara dell'Ulster Grand Prix 2019 è iniziata con un tripudio di gloria – si legge nella nota - Con il nuovo record di velocità di 136.415 miglia orarie stabilito da Peter Hickman, che ha riportato al circuito di Dundrod il titolo di road race più veloce del mondo".

"Altre fantastiche gare sarebbero seguite, ma l'allerta meteo per la giornata di sabato ha fatto sì che molti spettatori abbiano deciso di restare a casa; offrendo all'evento quello che potrebbe essere il più basso pubblico di sempre. Il massiccio calo di introiti, unito a debiti già esistenti, ha portato a una grave crisi finanziaria per gli organizzatori dell'Ulster Grand Prix, il Dundrod and District Motorcycle Club".

"Negli ultimi mesi, il Club ha cercato di gestire questa difficile situazione. Ma adesso si è giunti a un momento critico e bisogna decidere se la gara avrà luogo nel 2020, oppure no. È stata richiesta una consulenza professionale ed è in corso una revisione urgente, riguardante la fattibilità dell'evento per il 2020 e le opzioni per fronteggiare le esistenti passività finanziarie. Gli organizzatori della gara prenderanno in considerazione l'esito della revisione e nelle prossime settimane prenderanno una decisione sul futuro del Club e dell'Ulster Grand Prix".

Senza un grosso supporto finanziario, il futuro dell'Ulster GP sembra essere segnato. La road race più veloce del mondo sarà costretta allo stop proprio ora che ha riguadagnato il suo status?