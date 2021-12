TT | McGuinness torna con la Honda nel 2022

Stiamo parlando di uno dei piloti di maggior successo di tutti i tempi in questa gara, con 23 vittorie all'attivo che lo piazzano dietro a Joey Dunlop, a quota 26.

McGuinness avrebbe dovuto disputare i precedenti due TT con la Kawasaki del team Bournemouth, dopo aver lasciato Norton a seguito di un ritorno negativo nel 2019, in cui non è riuscito a finire le gare della Classe Superbike per problemi meccanici.

Il pilota di Morecombe ha una lunga storia con Honda al TT, avendo conquistato 16 successi su vari modelli, 12 dei quali con la CBR1000RR (ultima nel Senior TT 2015).

All'età di 50 anni, McGuinness guiderà la nuovissima CBR1000RR Fireblade alla North West 200 in Irlanda del Nord e al TT nel 2022 nelle classi Superbike e Superstock.

"Cosa posso dire... è come tornare a casa in famiglia - ha detto - Sono stato in trattative per un po' con Neil [Fletcher, responsabile moto di Honda UK] e Harv [Beltran, team manager], mi pare l'occasione migliore e giusta: è il 30° anniversario della Fireblade, avrò 50 anni e celebrerò anche la mia 100a partenza al TT, quindi sembra che sia destino".

"Ho avuto tanto successo su queste strade con la Honda e ho lavorato con Harv ai tempi con HM Plant Honda, quindi non vedo l'ora di ricominciare".

"Ho fatto un giro sulla Fireblade all'inizio di quest'anno e ne sono rimasto impressionato in pista, quindi non vedo l'ora di tornare sulle strade e vedere come va".

"Sarà un anno speciale con tutto quello che sta succedendo. Fare la North West 200 e il TT di nuovo è spettacolare, non vedo l'ora di mettermi al lavoro!"

McGuinness sarà affiancato dalla star del BSB Irwin, che corre per la Honda nella serie Superbike con sede nel Regno Unito e doveva debuttare al TT nel 2020 con la Honda prima della pandemia.

Il TT del prossimo anno si svolgerà dal 29 maggio al 10 giugno.