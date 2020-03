L'Isola di Man cancella il TT 2020 causa Coronavirus

La conferma della decisione è stata data oggi dal ministo dell'isola, dato che nel Regno Unito sono stati superati i 1000 casi e che nel mondo siamo già a 140.000, i quali hanno posticipato o rimosso dai calendari eventi di Formula 1, MotoGP e WEC.

Il Governo dell'Isola di Man aveva affermato di proseguire con l'organizzazione del TT 2020 - che si sarebbe dovuto tenere nella settimana dal 30 maggio al 13 giugno - ma che con il peggioramento della situazione nel mondo ha portato all'inevitabile cancellazione. Questa è la prima volta dal 2001 (anno dell'epidemia della malattia "mani-piedi-bocca") che la gara non si disputerà.

"La decisione di cancellare la gara non è stata presa a cuor leggero, ma abbiamo valutato tutte le opzioni, incluso lo spostamento in calendario - afferma il ministro Laurence Skelly - Il governo dell'Isola di Man ora discuterà con tutte le persone coinvolte che verranno colpite da questa decisione, che chiaramente avrà un suo impatto. Date le restrizioni sugli accessi al paese, dovevamo prendere una decisione per tempo in modo da capire come procedere".

"L'Isola di Man e il TT hanno affrontato il problema del COVID-19 prendendo questa decisione, in modo da preservare la salute di team, piloti, sponsor e addetti ai lavori, oltre che di tutti gli appassionati che sarebbero venuti dal mondo. La scelta è basata anche sul preservare la sicurezza e la salute dei residenti".

Al momento non sono invece in dubbio il Manx Grand Prix e il Classic TT, mentre in Irlanda del Nord rischia seriamente di saltare la North West 200 di maggio, dato che la settimana scorsa il direttore di gara, Mervyn Whyte, ha detto che non ci sono i presupposti per posticiparla.