Il TT del 2021 cancellato per l'incertezza legata al COVID-19

Anche l’edizione 2021 del TT dell’Isola di Man è stato cancellato a causa dell’incertezza relativa allo sviluppo della pandemia da COVID-19.

Già quest’anno gli organizzatori del TT si sono visti costretti ad annullare l’evento per la prima volta del 2001 quando una epidemia di afta epizootica nel Regno Unito ha imposto lo stop.

La cancellazione dell’evento del 2020 non è stata l’unica, dato che la maggior parte delle corse in Irlanda, ed in buona parte del mondo, sono state fermato proprio per lo sviluppo incerto della pandemia.

Anche il GP dell'Ulster in Irlanda del Nord è stato cancellato, ma in questo caso il motivo è stato una crisi finanziaria che gli organizzatori dell'evento hanno dovuto fronteggiare a seguito della scarsa affluenza per l'evento del 2019.

Le date del TT del 2021 sono state svelate non molto tempo dopo la cancellazione dell'edizione 2020, ma data l’attuale incertezza sullo sviluppo del COVID-19, a prescindere dall’arrivo imminenti di un vaccino, ha spinto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca.

Il ministro delle imprese della Manx, Laurence Skelly, ha dichiarato: “Avremo un TT che tornerà più grande e migliore che mai. Prego tutti coloro che avevano già prenotato un albergo di non disdire la prenotazione e di avere pazienza sia con i proprietari di hotel che con i tour operator”.

“Stiamo predisponendo un pacchetto di supporti per consentire loro sia di rinviare le prenotazioni al prossimo anno che di ottenere un rimborso”.

“Quindi abbiate pazienza con noi, perché come ho detto il TT tornerà”.