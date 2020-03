Volkswagen: aggiornamenti importanti per la Polo GTI R5

Volkswagen continua a pensare ai rally anche dopo l'uscita del team ufficiale dal WRC che risale ormai al termine del 2016. Pochi mesi dopo il ritiro a causa dello scandalo Dieselgate, la Casa di Wolfsburg aveva lanciato la Polo GTI R5, ovvero una vettura della categoria inferiore alle WRC, nata per diventarne riferimento assieme alla Skoda Fabia R5 ed essere venduta ai clienti.

La vettura ha sempre mostrato di avere potenzialità importanti, avendo in comune con la sorella Fabia alcune componenti. I risultati, però, sono stati al di sotto delle attese anche a causa degli incendi che ne hanno minato l'affidabilità nei primi mesi di vita, a vendite già abbondantemente aperte.

Volkswagen è poi riuscita a sistemare il grave inconveniente e ora è pronta a garantire alla Polo GTI R5 un ulteriore step prestazionale con una serie di sviluppi che arriveranno nel corso del 2020. Il primo di questi è legato alle sospensioni.

La prima modifica dovrà garantire migliori prestazioni su tutti i terreni, ma anche uno spettro di possibilità d'assetto più ampia e arriverà questa primavera. Alcune componenti del telaio sono già in utilizzo, mentre altre dovranno attendere le prossime sessioni d'omologazione legate a WRC, ERC e campionati nazionali.

"La Polo GTI ha ottenuto sino a ora 75 vittorie e 125 podi complessivi, risultati che abbiamo già migliorato dalla fine del 2019", ha dichiarato il direttore di Volkswagen Motorsport, Sven Smeets. "Per noi il successo dei nostri clienti è importante, ma anche la loro esperienza nelle condizioni più disparate. I nostri ingegneri hanno usato le loro indicazioni per migliorare la Polo GTI R5. Vogliamo fare in modo che la Polo continui a essere una vettura di successo.