Svelato il nuovissimo Mythical Cars Rally di maggio a Varzi

Il Mythical Cars Rally (24-27 maggio) è il nuovo appuntamento nel panorama dei rally italiani, volto a ricreare l’emozione di alcuni dei più grandi giorni di questo sport attraverso la combinazione di un rally competitivo e un’atmosfera da evento speciale.

Aperto alle auto Gruppo A dal 1994 sino all’era del World Rally Car fino alla fine del 2021, comprese kit-car e Super 2000, il Mythical Cars Rally farà battere forte il cuore mentre porterà concorrenti e appassionati in un viaggio attraverso l’età d’oro di questo sport.

Ospitato nel bellissimo borgo di Varzi e organizzato dall’Automobile Club Pavia, il Mythical Cars Rally riunirà i migliori elementi del rally.

Il comune di Varzi

Il Mythical Cars Rally ricreerà la magia dell’era del Gruppo A dei rally

“L’attenzione per Mythical Cars Rally va dalla metà degli anni ’90 fino alla fine del World Rally Car, comprese le incredibili auto “plus” dal 2017 al 2021”, ha detto l'ingegnere torinese.

“Il nome dice tutto, quando guardi indietro alla storia, alla metà degli anni novanta, queste auto sono mitiche. Tutti hanno un incredibile ricordo di una Toyota Celica Turbo 4WD o di una Subaru Impreza 555. È il rumore, la potenza e le incredibili imprese di ragazzi come Colin McRae e Carlos Sainz di quell’epoca”.

“La nostra storia inizia in questo periodo e si sviluppa attraverso il passaggio alle World Rally Cars, un periodo in cui i rally erano più popolari, fino alle auto più veloci che abbiamo mai visto. Onestamente, sarà un evento straordinario e un fantastico viaggio nel tempo".

Subaru Impreza

Il percorso comprenderà 80 chilometri distribuiti su sette prove speciali in quattro località diverse. La gara prenderà il via la sera di venerdì 26 maggio e proseguirà nell’intera giornata di sabato. Questo è il rally. Varzi abbraccerà l’evento Mythical Cars Rally per quasi tutta la settimana.

Il Presidente dell’Automobile Club Pavia, Marino Scabini ,ha aggiunto: “Tutto il Comune di Varzi e la Regione Lombardia sono dietro a questo evento. Sarà qualcosa di molto speciale avere queste auto in città, ma soprattutto, avremo un’atmosfera incredibile per tutta la settimana del rally”.“Avremo concerti, musica, cibo, sarà una vera atmosfera da festival per celebrare il meglio di questo sport attraverso una vera età dell’oro”.

Andrea Adamo

ANDREA ADAMO SPIEGA IL MYTHICAL RALLY CARS

Quattro mesi fa, Andrea Adamo ha avuto un’idea. Quell’idea si è evoluta nel Mythical Cars Rally. L’uomo che ha ideato il progetto spiega il pensiero alla base di un evento destinato a catturare il cuore degli appassionati degli sport motoristici di tutto il mondo.

Mythical Cars Rally. Che cos’è?

"Bene, lascia che ti riporti all’inizio. Torniamo ad ottobre. Un mio amico mi chiedeva se fosse possibile organizzare un rally per auto d’epoca o per auto storiche. Subito ho iniziato a pensare a cosa si poteva fare. Ma avevamo davvero bisogno dell’ennesimo rally classico? Abbiamo bisogno di un altro rally storico? Per me l’idea perfetta era un rally per le auto che la gente ha ancora nella memoria più fresca: le auto Gruppo A, le kit car, le Super 2000 e, ovviamente, le World Rally Cars. Penso che questo possa essere un buon modo per attrarre i giovani".

Le kit car?

"Certo! Non ricordi il rumore che faceva la Peugeot 306 Maxi? Le nostre orecchie hanno ancora bisogno di quel suono. Quelle macchine erano fantastiche, il suono… lo si sentiva dall’altra parte della montagna e lo sentiremo di nuovo così a maggio. Fondamentalmente, avremo un rally dalla Escort Cosworth fino alle auto dalla fine del 2021".

Ed è un vero rally?

"Assolutamente! Ma si è un po’ evoluto. Sto lavorando come consulente. L’Automobile Club Pavia si sta organizzando, ma mi chiedono un po’ le mie idee su come realizzare il weekend di rally perfetto. Dico loro che devono avere qualcosa in linea. Abbiamo bisogno che questo sia un evento con molto, molto, molto da fare nel parco assistenza. Ho sempre spinto molto per questo durante il mio periodo nel Campionato del Mondo Rally: dobbiamo dare alla gente il motivo per venire a trovarci e poi dobbiamo fare in modo che sia facile per loro venire. Le persone ora hanno molto per cui stare a casa con i social media e tutto il resto: dobbiamo dare loro qualcosa, qualche emozione, qualcosa per rendere felice il loro cuore in modo che non si trovino sempre a fissare il loro telefono.

Lo abbiamo fatto con Mythical Cars Rally: l’evento si svolge proprio nel cuore di Varzi. La prossima cosa è assicurarsi che le speciali siano vicine parco assistenza. È possibile vedere una prova ogni volta che le macchine escono. Sono molto vicine e così facili da raggiungere: renderemo il più semplice possibile per le persone vedere la gara. Un altro punto è stato quello di condensare il rally, in modo che le persone che verranno a gareggiare possano tornare a casa domenica. La gara di rally vera e propria inizia venerdì sera e termina sabato sera".

Ma c’è di più, oltre al rally?

"Come ti ho detto, sarà un evento oltre che un rally. Facciamo una festa ogni sera e il parco assistenza è pieno di gente del posto che viene a vendere cibo, vino e tutto il resto. Lasciatemelo dire, ricordo il Rally di Sanremo di tanto tempo fa. Ricordo quando stava andando in così tante città e luoghi e tutti questi posti hanno dato il meglio per accogliere il rally, l’evento ha preso il sopravvento e ha portato un’atmosfera fantastica. Tutti stavano aprendo il loro cuore per questo rally e questo è ciò che vogliamo ottenere con Mythical Cars".

Quanto sei stato coinvolto nel percorso?

"Abbastanza coinvolto. Conosco queste strade dal vecchio Rally Quattro Regioni di tanti anni fa, se permettete, condivido un ricordo: è stato al Quattro Regioni che ho visto per la prima volta una Lancia Rally 037 in colori che non erano di fabbrica, non i colori Martini. Ho visto per la prima volta la 037 nei colori Totip. Non dimenticarlo..."

Quindi quelle prove sono usate di nuovo nel Mythical Cars Rally?

"Alcune sì. Erano abbastanza distrutte, ma ora sono state riasfaltate e le strade sono perfette, davvero belle e lisce. Abbiamo lavorato parecchio sul percorso per assicurarci di avere delle belle strade scorrevoli, abbastanza veloci e che gratificano davvero il pilota. Non volevamo molti posti troppo tecnici con curve strette, costringendo i piloti a lavorare troppo. Non dimenticare che qui può fare abbastanza caldo in questo periodo dell’anno e queste auto possono essere davvero impegnative: questo è un rally da godere. Non vogliamo che i conducenti guardino il video delle prove 10 volte!"

Che tipo di driver arriveranno?

"Abbiamo ogni tipo di pilota. Vogliamo i veri piloti gentleman che possano godersi l’occasione, ma vogliamo anche alcuni dei grandi nomi. Non fraintendermi. Questo è un vero e proprio rally e ACI Pavia sta facendo un ottimo lavoro con l’organizzazione – queste persone sono molto professionali – ma vogliamo che la gente si diverta; se un’auto ha un problema in una prova, può perderla e tornare in gara per quella successivo. Certo, questo comporta una penalità, ma si tratta di divertimento".

La tua rubrica telefonica è piena di driver fantastici: ne hai già chiamato qualcuno?

"Quando avrò finito di parlare con te, sarò al telefono con loro. Conosciamo le persone che vogliamo. Non sono solo i piloti e i copiloti, sono alcune delle stelle dei team. Questo evento sarà un grande festival con tutti che verranno per divertirsi, mangiare il miglior cibo da tutta Italia, bere il miglior vino, godersi l’atmosfera e guardare alcune delle migliori auto da rally che abbiamo mai visto dal nostro sport".

La promozione del territorio è molto importante, vero?

"È uno dei motivi principali per cui lo stiamo facendo. Le comunità locali sono appoggiano completamente il rally e ci stanno portando un’atmosfera incredibile. È una grande opportunità per mostrare cosa ha da offrire questa parte della Lombardia, questa è una cosa che mi rende felice: usare il rally per mostrare il territorio. Questa è una bellissima parte del mondo con persone e prodotti fantastici. E ora sarà anche il luogo con un bellissimo rally".

Ford Escort

LE VETTURE

WRC Plus

Che le Wrc Plus, le vetture regine del Mondiale Rally, rappresentino l’apice e lo stato dell’arte della categoria, è un dato di fatto incontrovertibile. Mai alcuna generazione di auto ha offerto tali prestazioni, unite a quegli standard di sicurezza e spettacolarità. Le Plus condividevano con le Wrc 1600 la cilindrata del motore, ma sono state un’evoluzione sotto ogni aspetto e grazie alle concessioni aerodinamiche sono tornate ad avere forme veramente capaci di emozionare. Con motori da circa 380 cv un peso inferiore ai 1.200 kg e il ripartitore di coppia centrale attivo, le Plus erano notevolmente più veloci della generazione precedente e alle alte velocità anche la componente aerodinamica, grazie agli estrattori e alle appendici posteriori, contribuiva non poco ad aumentarne le prestazioni. Si è trattato di un regolamento “fortunato” anche dal punto di vista sportivo, visto che dal 2017 al 2021 ha permesso a tutte le case coinvolte di vincere almeno una volta sia tra i piloti sia tra i Costruttori.

Citroen C3

Ford Fiesta

Hyundai i20 Coupè

Toyota Yaris

WRC, 1.600 cc

All’inizio del 2011, dopo 14 anni di più che onorato servizio, le World Rally Car di prima generazione hanno ceduto il passo alle Wrc 1600, volute dalla Fia che aveva già inaugurato la tendenza del downsizing e che cercava un modo per semplificare le vetture esistenti. Un obiettivo perseguito e centrato, introducendo sostanziali limitazioni regolamentari, soprattutto a livello di trasmissione, con l’abbandono dei cambi a comando elettro-attuato e di molti controlli elettronici. La formula delle Wrc 1600 si è rivelata fin da subito azzeccata, perché ha permesso non solo ai Costruttori già impegnati nel Mondiale di restare nel giro, ma ha favorito l’ingresso di altri. Nel 2011 è arrivata la Mini, frutto della collaborazione tra Bmw e Prodrive, cui sono seguite negli anni a venire Hyundai e Volkswagen, con con la Polo ha dominato dal 2013 al 2016: una storia destinata a proseguire anche con l’avvento delle Plus, se non fosse arrivato lo stop dopo lo scandalo del dieselgate.

Ford Fiesta RS

Hyundai i20

Hyundai i20 NG

Mini Cooper S1600 T

Volkswagen Polo R

Citroen DS3

WRC, 2.000 cc

La prima generazione di World Rally Cars ha debuttato nel 1997, figlia di un regolamento voluto dalla Fia per estendere e migliorare le A8. Con un peso di 1.230 kg e potenze nell’ordine dei 330 – 340 cv, le Wrc da due litri sovralimentate avevano prestazioni molto simili a quelle delle Gruppo A alla loro massima evoluzione, di cui condividevano le radici.

Numericamente il regolamento tecnico ha avuto molto successo, visto che sono state ben undici le case costruttrici che vi ci sono cimentate ed è stato anche molto longevo, dato che questa tipologia di vetture è stata adottata nel Mondiale Rally dal 1997 al 2010. Rispetto alle Gruppo A da cui derivavano, le prime Wrc godevano di maggiori libertà tecniche e hanno potuto godere di una lunga evoluzione tecnologica (adozione di cambi elettro attuati, differenziali elettronici attivi, etc.) che ha portato le prestazioni a crescere molto nell’arco di un decennio.

Subaru Impreza

Ford Escort

Toyota Corolla

Mitsubishi Lancer

Seat Cordoba

Ford Focus

Skoda Octavia

Peugeot 206

Peugeot 307

Hyundai Accent

Citroen Xsara

Citroen C4

Suzuki SX4

Kit-car, classe K10

Le Kit-car fino a 1.600 cc di cilindrata erano le “sorelle minori” delle K11, con un regolamento tecnico molto simile ma con propulsori meno potenti e con un peso più contenuto. Queste vetture, spinte da propulsori 4 cilindri a 16 valvole, che “respiravano” attraverso aspirazioni a 4 corpi farfallati, godevano di circa 215 cv, con un peso inferiore ai 900 kg. Come le loro sorelle maggiori, erano tutte dotate di cambio sequenziale a sei marce e differenziale autobloccante. Il regolamento tecnico delle K10 ha poi fatto da base per la nascita delle Super 1600, vetture che si differenziavano soprattutto per l’aspirazione mono-farfalla e che hanno dato vita allo Junior World Rally Championship a partire dal 2001, serie che è stata vinta il primo anno da Sébastien Loeb e poi, tra gli altri, da Daniel Sordo nel 2005 e Sébastien Ogier nel 2008.

Fiat Punto Kit

Peugeot 106 Maxi

Ford Puma Kit

Citroen Saxo Kit

Skoda Felicia Kit

Skoda Fabia Kit

Kit-car, classe K11 (conforme regolamento tecnico 1999)

Le Kit-car 2.000, riunite nella classe K11, sono entrate nell’immaginario collettivo come alcune tra le vetture più affascinanti della storia dei rally, grazie alle loro forme “muscolose” e all’urlo dei propulsori aspirati con regimi di rotazione molto elevati. Si tratta di vetture a trazione anteriore, derivate dalle Gruppo A, ma ulteriormente elaborate, con aspirazione a quattro farfalle e carrozzerie allargate. Le Kit-car erano caratterizzate dal peso

contenuto (inizialmente 960 kg a secco) e da potenze di poco inferiori ai 300 cv. Le vetture nacquero nel 1995 e la Fia decise di istituire il Mondiale F2 riservato proprio alle Kit-car, serie in cui si impegnò soprattutto la Seat, vincendo il titolo nel 1995, 1996 e 1997. La Citroen Xsara K11, che fece da base alla futura Xsara Wrc in grado di dominare per lungo tempo, riuscì a conquistare due vittorie assolute nel 1999, quando il compianto Philippe Bugalski vinse Tour de Corse e Catalunya battendo tutte le Wrc.

Renault Clio Maxi

Peugeot 306 Maxi e EVO

Nissan Sunny Gti

Ford Escort RS 2000

Vauxhall Astra Kit Car

Volkswagen Golf MK3/4 Kit Car

Renault Megane Maxi

Seat Ibiza Gti

Citroen Xsara Coupè

Hyundai Coupè

Nissan Almera Kit

Skoda Octavia Kit

Citroen ZX Kit Car

Gruppo A, classe A8

Le Gruppo A sono divenute le regine del Mondiale Rally a partire dal 1987, per sostituire i “mostri” del Gruppo B, arrivati a prestazioni non più compatibili con gli standard di sicurezza dell’epoca. Le Gruppo A non erano più prototipi, ma vetture derivate dalla grande produzione di serie, basate su un modello prodotto in almeno 2.500 esemplari, ma oggetto di profonde modifiche. La A8 era la classe regina, riservata a vetture a trazione integrale, con motore sovralimentato da 2.000 cc di cilindrata e circa 300 cv di potenza e 1.230 kg di peso minimo. Le ultime evoluzioni delle A8, quelle schierate dal 1995 in poi e ammesse a gareggiare al Mythical Cars Rally, sono state la base da cui sono poi nate le prime World Rally Car, con cui hanno condiviso il palcoscenico iridato, riuscendo anche a batterle per i primi tre anni, con i titoli piloti conquistati dal finlandese Tommi Makinen nel 1997, 1998 e 1999 al volante della Mitsubishi Lancer in versione Gruppo A.

Nissan Sunny Gti R 4×4 36

Lancia Delta HF Integrale “Deltone” 36

Toyota Celica St185 36

Ford Escort RS Cosworth 34

Mitsubishi Lancer RS (Evoluzioni tutte) 34

Toyota Celica GT Four St205 34

Subaru Impreza

Atmosfera

IL PROGRAMMA

Mercoledì 24 Maggio 2023

10:00 - Apertura Sala Stampa “Casa dei Servizi Giovanni Azzaretti”, Piazza Della Fiera- Varzi

15:00 - Apertura parco assistenza per Team, Piazza Della Fiera- Varzi

19:00 - Conferenza stampa presentazione Mythical Cars Rally 2023 “Casa dei Servizi Giovanni Azzaretti”, Piazza Della Fiera- Varzi

20:00 - Aperitivo “Bollicine dell’Oltrepò” di Benvenuto per Special Guest, Press Guest, Autorità e Partner pubblicitari

Rally Hospitality, Piazza Della Fiera- Varzi

21:00 - Cena di Benvenuto per Special Guest, Press Guest Autorità e Partner pubblicitari

Rally Hospitality, Piazza Della Fiera – Varzi

21:00-22:00 - Mythical Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

22:00-23:00 - Spettacolo Artistico Musicale (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

23:00-00:30 - Epic Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

Giovedì 25 Maggio 2023

08:00-12:30 - Ricognizioni del percorso per gli equipaggi iscritti al

Mythical Cars Rally

14:00-20:00 - Ricognizioni del percorso per gli equipaggi iscritti al

Mythical Cars Rally

20:00-22:00 - Verifiche Tecniche – Sportive, Piazza Della Fiera – Varzi

20:00 - Aperitivo “I vini bianchi dell’Oltrepò” per Concorrenti, Autorità e Partner pubblicitari

Rally Hospitality, Piazza Della Fiera- Varzi

20:30 - Cena per Special Guest, Press Guest, Autorità e Partner

pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera – Varzi

21:00-22:00 - Ricognizioni del percorso esclusivamente della Prova

Speciale 1 per gli equipaggi iscritti al Mythical Cars Rally

21:00-22:00 - Mythical Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

22:00-23:00 - Spettacolo Artistico Musicale (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

23:00-00:30 - Mythical Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

Venerdì 26 Maggio 2023

08:00-10:00 - Breakfast per Special Guest, Press Guest, Autorità e

Partner pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera- Varzi

08:00-10:00 - Verifiche Tecniche – Sportive, Piazza Della Fiera – Varzi

09:00-11:00 - Shakedown Mythical Cars Rally

12:30-14:30 - Pranzo per Special Guest,Press Guest, Autorità e Partner pubblicitari Rally Hospitality, Piazza Della Fiera – Varzi

13:30-16:30 - Shakedown Mythical Cars Rally

17:00-18:00 - Sessione di autografi Palco Rally, Piazza Della Fiera – Varzi

19:30 - Partenza del Mythical Cars Rally 2023, Piazza Della Fiera – Varzi

19:48 - Start Prova Speciale 1

20:28 - Rientro vetture Parco Assistenza, Piazza Della Fiera – Varzi

20:30 - Aperitivo “I Rosè dell’Oltrepò” per Concorrenti, Autorità e Partner pubblicitari

Rally Hospitality, Piazza Della Fiera- Varzi

20:30 - Cena per Special Guest, Autorità e Partner pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera – Varzi

21:00-22:00 - Mythical Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

22:00-23:00 - Spettacolo Artistico Musicale (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

23:00-00:30 - Mythical Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

Sabato 27 Maggio 2023

08:00-10:00 - Breakfast per Special Guest, Press Guest, Autorità e

Partner pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera- Varzi

11:00 - Uscita prima vettura Parco assistenza, Piazza Della Fiera- Varzi

11:19 - Start Prova Speciale 2

12:03 - Start Prova Speciale 3

12:30-14:30 - Pranzo per Special Guest,Press Guest, Autorità e Partner pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera – Varzi

12:48 - Rientro vetture Parco Assistenza Interviste agli equipaggi, Palco rally – Piazza Della Fiera – Varzi

14:03 - Uscita prima vettura Parco assistenza, Piazza Della Fiera- Varzi

14:25 - Start Prova Speciale 4

15:25 - Rientro vetture Parco Assistenza – Interviste agli equipaggi

Palco rally – Piazza Della Fiera – Varzi

16:40 - Uscita prima vettura Parco assistenza, Piazza Della Fiera- Varzi

16:56 - Start Prova Speciale 5

17:40 - Start Prova Speciale 6

18:05 - Rientro vetture Parco Assistenza – Interviste agli equipaggi, Palco rally – Piazza Della Fiera – Varzi

19:40 - Uscita prima vettura Parco assistenza, Piazza Della Fiera- Varzi

20:02 - Prova Speciale 7

20:52 - Arrivo Palco Rally, Piazza Della Fiera – Varzi

21:00 - Podio – Cerimonia Premiazioni

21:30 - Conferenza stampa dei vincitori del Mythical Cars Rally 2023 – “Casa dei Servizi Giovanni Azzaretti”, Piazza Della Fiera- Varzi

21:00-22:00 - Aperitivo “Sua Maestà il Salame di Varzi” per Concorrenti, Autorità e Partner pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera- Varzi

22:00 - Cena per Special Guest, Autorità e Partner pubblicitari, Rally Hospitality, Piazza Della Fiera – Varzi

22:30-23:30 - Spettacolo Artistico Musicale (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi

23:30-01:30 - Mythical Dj Show (ingresso libero), Piazza Della Fiera – Varzi