Suzuki Rally Cup, il gran finale al Rally Città di Modena

Un gran finale di stagione attesissimo, quello del 41° Rally Città di Modena, nuovo scenario per la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia e dove si correrà sabato 30 e domenica 31 ottobre, anche l'ottavo ed ultimo atto stagionale della Suzuki Rally Cup, alla sua quattordicesima edizione.

Diciannove in totale le Suzuki Swift impegnate sugli asfalti modenesi questo fine settimana, mentre a mettersi in gioco per il trofeo di questi se ne contano undici. Assente il già vincitore e Campione Simone Goldoni, l'attenzione sarà rivolta sugli altri interpreti della stagione 2021, per molti, per la prima volta al Rally Città di Modena, a cominciare dal giovane Igor Iani.

A bordo della Swift Sport Hybrid della Asd New Turbomark Rally Team, il pilota di Maresco insieme a Nicola Puliani cercherà di far bene sia per il definitivo posto d'argento nel trofeo, sia ai fini della "Finale" in classe RA5H. Atteso il confronto tra lui e Giorgio Fichera, il catanese navigato da Ronny Celli, sempre sulla Swift Sport Hybrid della Meteco Corse, anche lui all'esordio sulle strade di Modena.

Alle spalle di Iani e Fichera le battaglie proseguiranno anche per Fabio Poggio che sarà come di consueto al via con Valentina Briano sulla Swift Sport Hybrid. A quattro punti dal ligure e con voglia di chiudere in bellezza la stagione ci sarà anche il trentino Roberto Pellé. Esordio modenese per il portacolori di Destra 4 Squadra Corse sempre insieme a Giulia Luraschi, che affinerà la sua guida sulla Swift Sport Hybrid in cerca di un bel risultato anche tra i qualificati alla sfida Nazionale sempre di classe RA5H.

Sotto i riflettori ci saranno le Swift in versione Racing Start, che vedono al comando Claudio Vallino con Maurizio Vitali alle note sulla Swift della Meteco Corse. Reduce dalla brillante affermazione al Due Valli, Vallino tornerà a calcare il fondo grigio di Modena dopo il lontano 1993 dove però si ritirò e, approfitterà del forfait di Ivan Cominelli sul quale vanta 3 punti, per agguantare la speciale classifica riservata alle Racing Start. Doppio obiettivo per lui a Modena, essendosi qualificatosi tra i finalisti della RSTB 1.0.

A dargli filo da torcere potrebbero proporsi l'emiliano Marco Soliani, anche lui finalista, navigato da Clio Pittino a bordo della Swift Sport della ASD G.R. Motorsport che a Modena ci ha corso tre volte, ma anche il giovane allievo di Vallino Cristian Mantoet, già in evidenza al "Due Valli" sempre insieme a Roberto Simioni.

Tutta da seguire la gara degli altri trofeisti: il messinese Sergio Denaro affiancato come sempre da Beatrice De Paoli sulla Suzuki Swift Sport della A.S.D. Alma Racing, uno dei pochi ad aver affrontato questo rally; il giovane alfiere della Meteco Corse Alessandro Forneris in corsa anche per la qualifica in classe r1 della in coppia con Luigi Cavagnetto e Marco Longo navigato da Roberto Riva a bordo dell'altra Swift della Destra 4. Ad aggiungersi tra le Swift R1 del trofeo, il savonese Federico Gangi in coppia con Andrea Ferrari, alla sua terza gara in carriera, altro pilota con i colori della Meteco Corse.

Per quanto riguarda il programma della gara organizzata dall'AC di Modena, con la partner organizzativa della Scuderia Automobilistica San Michele, i motori si accenderanno nella mattinata di sabato 30 per lo shakedown a Levizzano Rangone, di 2,9 km, per testare le vetture.

Poi la partenza ufficiale alle ore 16:01 dal parco assistenza di Ubersetto, un rapido passaggio sul palco posizionato in piazza Libertà a Maranello e subito la prima prova speciale "Barighelli" di 10,57 km dalle ore 16:50 che darà i primi verdetti parziali, poi riordino notturno davanti al Museo Ferrari.

Domenica 31 poi le altre tre speciali da ripetere due volte, nell'ordine: "Ospitaletto" (11,98 km), ancora "Barighelli" (10,57 km) e "San Pellegrinetto" (10,44 km). Saranno 328 km di gara di cui 76,5 km cronometrati equivalenti al 23,31% del totale.

Questi i modelli nel dettaglio, le vetture saranno tutte dotate di pneumatici Toyo Tires:

SUZUKI BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

SUZUKI Swift Sport Hybrid e Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale ed Ibride. (pubblicato il 01/03/2020).

Le Swift Sport Hybrid dovranno essere dotate di differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), di centralina elettronica (ECU) di serie e del cambio a sei marce originale.

SUZUKI Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1.

SUZUKI Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Gruppo R1B all.J 260/2018.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP DOPO ROUND 7:

Goldoni 161pt; Iani 137pt; Fichera 113pt; Poggio 89pt; Pellè 85pt; Cominelli 58pt; Vallino 52pt; Denaro 47pt; Longo 37pt; Stella 33pt; Forneris 33pt; Forneris 30pt; Mantoet 28pt Scalzotto 28pt; Bertini 23pt; Soliani 20; Mantoet 18pt; Schileo 11pt; Puppa 8pt

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP RACING START DOPO ROUND 7:

Vallino 52pt; Cominelli 48pt; Mantoet 28pt; Soliani 20; Schileo 11pt

ALBO D'ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto

CALENDARIO 2021 SUZUKI RALLY CUP

12-13 marzo 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 9-10 aprile 68° Rallye Sanremo | 7-8 maggio 105a Targa Florio | 11-13 giugno 15° Rally di Alba| 25-26 giugno 49°Rally San Marino| 3-5 settembre 44° Rally 1000 Miglia | 8-9 ottobre 39° Rally 2 Valli; 30-31 ottobre 41° Rally Città di Modena