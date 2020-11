Suzuki Rally Cup: il Gran Finale a Como

Tutto pronto per l'edizione numero trentanove del Trofeo ACI Como, grande finale Nazionale della Coppa Rally di Zona ACI Sport e round conclusivo della Suzuki Rally Cup. In totale 17 i partecipanti di Suzuki Italia compreso l’aostano Simone Goldoni insieme ad Eric Macori, trasparente ai fini della classifica di trofeo che correrà a Como per portare al successo la sua Swift Hybrid nella categoria Classe R1 Ibr. Naz.

Sarà battaglia tra i sedici equipaggi a bordo di Suzuki, scelte tra i modelli sportivi SWIFT 1.6 Sport R1, SWIFT 1.0 Boosterjet R1 oppure Racing Start e Baleno 1.0 Boosterjet, con le quali si sono sfidati in questa stagione compressa per il verdetto finale nel trofeo e relativo montepremi messo in palio da Suzuki Italia.

Guardando a Comol l’attenzione sarà rivolta a Simone Rivia che comanda la classifica del trofeo con 38 punti. Il parmense sarà obbligato a confermare la sua leadership insieme a Andrea Dresti, sulla sua Swift. Reduce dalla brillante affermazione al Due Valli e vincitore della classe R1 e dell'appuntamento valido per il tricolore, Andrea Scalzotto sarà chiamato a recuperare il gap dalla vetta a Como nella gara dove è stato sfortunato la passata edizione.

Sette punti dietro a Rivia, compare il vicentino appaiato con Nicola Schileo. Dalla sua il padovano affiancato da Gianguido Furnari su Suzuki Swift 1.0 turbo R1 vorrà cancellare il prematuro stop del Due Valli, ripartire in cerca della vittoria definitiva. Pronto a dire la sua ci sarà il siciliano Giorgio Fichera a bordo nuovamente della Baleno di classe Racing Start insieme ad Alessandro Mazzocchi.

In ordine di classifica compare poi l’elvetico Ivan Cominelli, insieme a Igor Leone Fieni, messosi in luce sul podio di Verona. Non mancherà per l’atto finale anche Roberto Pellè. Oltre al titolo nel trofeo Suzuki, il trentino insieme a Giulia Luraschi si proporrà tra i finalisti dell'ACI Sport Rally Cup Italiacome vincitore della terza zona nella classe RSTB 1.0 Plus.

Nella schiera di Swift R1B si aggiungono quelle di Christian Mantoet insieme a Roberto Simioni e di Simone Calcagno con Alessandro Parodi. Da seguire anche le corse dei più giovani come Igor Iani affiancato da Nicola Puliani, Mattia Zanin con Fabio Pizzol e Giovanni Pelosi navigato da Tiziano Pieri sulla Swift in versione RSTB1.0.In particolare l’Under 25 Iani oltre a guardare al trofeo monomarca cercherà di centrare l’obiettivo della Coppa di classe R1. In cerca di riscatto dopo il ritiro al Due Valli, lo svizzero Lorenzo Albertolli con Valentina Bucksch.

Al via della gara organizzata dall’AC Como ci saranno anche le Swift di Andrea Salviotti navigato da Ghisoni Susy; del finalista nella classe R1B di “sesta” zona al lucchese Gianandrea Gherardi; e dalla 4^ Zona di Classe R1B il savonese Mauro Cornero con Piccardo Paolo. Sugli asfalti lariani new entry il diciannovenne Andrea Lamanna accompagnato da Alessandro Albertini per testare le proprie abilità sulla Swift R1 in vista di una possibile partecipazione per la prossima stagione.

Appuntamento, dunque, con lo start del rally venerdì 6 novembre, dalle ore 17, al Lario Tir Parking di Como e arrivo della prima tappa dopo aver disputato la prova speciale di “Alpe Grande”. Le sfide cronometrate ripartiranno sabato 7 novembre con le “Sormano-Zelbio-Nesso” e “Bellagio-Pian Rancio”, ripetute due volte, oltre al secondo passaggio sulla “Alpe Grande”, prima dell'arrivo finale sempre in via Paoli a Como, sede del Driver, quartier generale del rally.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP: Rivia Simone 38 pt; Schileo Nicola - Scalzotto Andrea 31; Fichera Giorgio 29; 3. Cominelli Ivan 28; Pelle' Roberto 24; Mantoet Cristian 17; Calcagno 16 - Iani Igor 16; Zanin Mattia 10; Martinelli Stefano 9; Longo Marco 5; Vallino Claudio-Albertolli Lorenzo-Pelosi Giovanni 3.