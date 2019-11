Suzuki Motorsport 2019: premiazione all’Adria Motor Week

La Suzuki ha premiato i campioni della stagione 2019 nel corso dell’Adria Motor Week, il nuovo evento che si è svolto all’Adria International Raceway da venerdì 22 a domenica 24 novembre. Domenica mattina si sono svolte le premiazioni dei trofei italiani del monomarca Suzuki e i festeggiamenti per il decimo titolo Costruttori nel Campionato Italiano Cross Country Rally.

Lorenzo Codecà, protagonista assoluto nel Cross Country con la Grand Vitara 3.6 V6 T1 preparata da Emmetre Racing, si è aggiudicato assieme al navigatore friulano Mauro Toffoli il decimo titolo tricolore che è stato celebrato dopo che sul palco erano sfilati i piloti della dodicesima edizione della Suzuki Rally Cup e quelli della ventesima stagione di Suzuki Challenge, la serie che si corre con Grand Vitara 1.9 DDiS T2e che è la più longeva e partecipata della storia dell’off-road nazionale.

Suzuki Italia, rappresentata dal suo presidente Massimo Nalli, ha ribadito davanti a piloti, fan e appassionati il suo impegno nel Motorsport per la stagione 2020, confermando la formula dei trofei monomarca: Suzuki Rally Cup 2020 e Suzuki Challenge 2020.

Il coinvolgimento di Suzuki ha l'obiettivo di dare a tutti - soprattutto ai giovani - un'opportunità per divertirsi e muovere i primi passi nel mondo del Motorsport in modo visibile e sostenibile grazie a costi vivi di gara contenuti e a fronte di un montepremi di tutto rispetto, del valore totale di oltre 140.000€.

Sfida tra SWIFT all’Adria Motor Week

Nella pista di karting di Adria si è svolta una sfida in perfetto stile del vecchio Motor Show fra quattro Suzuki Swift R1: Lorenzo Codecà, fresco del secondo posto in Ungheria nel campionato europeo fuoristrada, ha fatto il suo debutto sulla Swift, misurandosi con gli specialisti della Rally Cup in avvincenti prove a inseguimento.

In finale si è imposto Nicola Schileo proprio sul pluricampione Lorenzo Codecà, mentre Fabio Poggio si è aggiudicato il terzo gradino del podio davanti a Stefano Cossetti.

Scorrimento Lista Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 1 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 2 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 3 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 4 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 5 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 6 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 7 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 8 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 9 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 10 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 11 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 12 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 13 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 14 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 15 / 16 Foto di: Suzuki Premiazioni Trofei Suzuki stagione 2019, Adria 16 / 16 Foto di: Suzuki

12° Suzuki Rally Cup, Girone CIR

Classifica piloti

CLASSIFICA PILOTA PUNTI PREMIO 1° Classificato POGGIO FABIO 78 18.000 € 2° Classificato Under 25 SCALZOTTO ANDREA 76 11.000 € 4.000 € 3° Classificato RIVIA SIMONE 74 8.000 € 4° Classificato PELOSO CORRADO 69 6.000 € 5° Classificato Under 25 ROSSO EMANUELE 51 4.000 € 6° Classificato COSTANTINO DANILO 34 3.000 € 7° Classificato FICHERA GIORGIO 29 2.000 € 8° Classificato DENARO SERGIO 27 Cronografo 9° Classificato MARTINELLI STEFANO 24 9° Classificato STRABELLO STEFANO 24 9° Classificato BORGATO SIMONE 24 10° Classificato PINOPIC 9 11° Classificato IACCONI ANDREA 8 12° Classificato SOLIANI MARCO 7 13° Classificato LUNELLI RINO 2

12° Suzuki Rally Cup, Girone CIR

Classifica navigatori

CLASSIFICA NAVIGATORE PUNTI PREMIO 1° Classificato CAZZADOR DANIELE 81 1.000 € 2° Classificato BRIANO VALENTINA 58 3° Classificato FERRARI ANDREA 51 4° Classificato PARODI ALESSANDRO 29 5° Classificato IGUERA MASSIMO 24 6° Classificato DURO SIMONA 22 7° Classificato CARRUCCIU PAOLO 20 7° Classificato TRECCANI FABIO 20 8° Classificato GRILLI FEDERICO 17 9° Classificato GUZZI GIANCARLA 14 10° Classificato D’AMBROSIO SOFIA 12 11° Classificato DE PAOLI MARTA 9 11° Classificato BARBARO GIOVANNI 9 12° Classificato ARGENTIN MARCO 8 12° Classificato BIAGI NICOLA 8 13° Classificato CONCI MATIAS 6 13° Classificato MORELLI VALENTINO 2



12° Suzuki Rally Cup, Girone WRC

Classifica piloti

CLASSIFICA PILOTA PUNTI PREMIO 1° Classificato GOLDONI SIMONE 81 14.000 € 2° Classificato PELLE’ ROBERTO 80 9.000 € 3° Classificato Under 25 SCALZOTTO ANDREA 62 11.000€ 4.000 € 4° Classificato COMINELLI IVAN 58 5000 5° Classificato SCHILEO NICOLA 56 4000 6° Classificato LONGO MARCO 47 3000 7° Classificato POLLAROLO ANDREA 33 2000 8° Classificato STRABELLO STEFANO 15 8° Classificato LUNELLI RINO 15 9° Classificato SPERAFICO ENRICO 13 10° Classificato DE ANTONI EDO 11 11° Classificato ROSSO EMANUELE 10 11° Classificato COCINO IVAN 10 12° Classificato COPPE LORENZO 7 13° Classificato GOZZOLI STEFANO 5 14° Classificato CORNERO MAURO 0 14° Classificato FRITZ MICHELE 0

12° Suzuki Rally Cup, Girone WRC

Classifica navigatori

CLASSIFICA NAVIGATORE PUNTI PREMIO 1° Classificato GARELLA FLAVIO 81 1000 2° Classificato LURASCHI GIULIA 76 3° Classificato FIENI IGOR 58 4° Classificato CONCI MATIAS 53 5° Classificato RUTIGLIANO NICOLA 44 6° Classificato FURNARI GIANGUIDO 44 7° Classificato POZZONI ALESSANDRA 23 8° Classificato D’AMBROSIO SOFIA 19 9° Classificato MORELLI VALENTINO 15 10° Classificato FRIGERIO GIOVANNI 13 11° Classificato ARGENTA NICOLA 11 12° Classificato POLONI GIACOMO 7 13° Classificato COLLA GIORGIA 4 14° Classificato BIANCHI DANIELE

Ricordiamo che la classifica relativa al primo posto assoluto è sub judice dopo l'appello presentato da Simone Rivia all'esclusione dalla classifica del rally comminatagli dai Commissari Sportivi per presunta irregolarità tecnica.

20° Suzuki Challenge

Classifica piloti

CLASSIFICA PILOTA PUNTI PREMIO 1° Classificato BORDONARO ALFIO 138 Vettura Suzuki SWIFT 2° Classificato TRIVINI BELLINI ALESSANDRO 109 Moto Suzuki V-Strom 250 3° Classificato LUCHINI ANDREA 88 Scooter Suzuki Address 4° Classificato MARINO GAMBAZZA CHINTI 69 Motore Marino Suzuki Df 2.5 5° Classificato CANTARELLO MAURO 16

20° Suzuki Challenge

Classifica navigatori