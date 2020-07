Suzuki: la Swift Hybrid R1 è la grande novità dei rally 2020

Suzuki Motorsport ha presentato oggi quelli che sono i suoi programmi sportivi per quanto riguarda la stagione 2020 dei suoi Trofei Monomarca.

Come sempre i Rally rimangono la categoria di riferimento per la Casa giapponese, fondata su passioni ed emozioni che si vivono negli ambiti competitivi come lo sport, come affermato nella conferenza stampa andata in scena presso il Relais Santo Stefano, quartier generale del Rally Lana.

Quest'anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di Coronavirus, il Costruttore di Hamamatsu ha confermato la propria presenza nel Campionato Italiano Cross Country e il suo Trofeo SWIFT.

Per quanto riguarda i rally Cross Country, fari puntati ancora sul fortissimo equipaggio di Emmetre Racing composto da Lorenzo Codecà e Mauro Toffoli con la Suzuki Grand Vitara, con la quale la coppia lo scorso anno ha presenziato anche al Raid Of The Champions a Nyirád, in Ungheria, centrando un fantastico secondo posto assoluto contro avversari molto più quotati ed esperti.

Il 10 volte Campione tricolore e il suo navigatore veneto correranno sicuramente il campionato italiano Cross Country, mentre per quanto riguarda gli eventi internazionali al momento è ancora tutto in stand-by proprio per le incertezze dovute al COVID-19.

Ma il 2020 rappresenterà un'annata storica per Suzuki, che farà debuttare nella categoria R1 la sua nuovissima Swift Sport Hybrid, novità assoluta nei rally, proprio in occasione del Rally Lana di questo weekend nelle mani di Simone Goldoni ed Erik Macori.

La Swift Sport Hybrid è dotata di una batteria da 48V posizionata sotto al sedile del guidatore che mediante un potenziometro collegato al pedale del freno genera 13,6CV, che vanno ad aggiungersi ai 129CV del motore 1,2 litri (coppia 235Nm).

Questo piccolo gioiellino vuole racchiudere le tre caratteristiche principali del Trofeo Suzuki, ossia divertimento, corse impegnative e costi contenuti. Il debutto di questa stagione vuole essere antipasto di quello che sarà il trofeo Suzuki con molte più ibride dal 2021.

"L'idea di una macchina ibrida da rally nasce dall'esigenza di far conoscere il marchio Suzuki e il suo DNA sportivo - ha dichiarato Andrea Henke, responsabile markenting di Suzuki - Oltre alle sponsorizzazioni nel ciclismo, sport su ghiaccio, calcio e navigazione, il mondo dei motori resta fondamentale. Ovviamente siamo presenti nel motomondiale da anni e i rally rimangono la nostra passione".

"Con ACI prosegue l'iniziativa del Rally Italia Talent per trovare i giovani rallisti di domani, nel quale abbiamo avuto oltre 10.000 iscritti solamente nel 2019. Nel 2016 abbiamo lanciato la prima linea ibrida sul mercato, per cui era ovvio portarla anche nelle corse".

Massimo Nicoletti, responsabile della Emmetre Racing, ha aggiunto: "Avevamo già presentato tutti i nostri campionati, ma la pandemia ci ha costretto a riadattare tutti i programmi spostando ogni cosa di quattro mesi. La Swift Sport Hybrid è una macchina laboratorio, l'impegno è offrire a tutti i nostri trofeisti un prodotto solido e affidabile".

"Abbiamo aspettative, ma anche incognite perché non sappiamo quali possono essere le problematiche quando questo mezzo viene messo alla frusta in gara. Abbiamo fatto dei test e le prestazioni sono comparabili alla Swift 1000, ma per ora andiamo avanti un passo per volta. Le centraline sono due, una per la parte termica e una per l'elettrica, quindi dobbiamo capire bene come gestirle e impostarle secondo le esigenze".

"La Federazione ci è venuta incontro perché non c'era una categoria per le ibride, ormai presenti ovunque sul mercato. In questo modo avremo la R1 Hybrid come Classe. L'allestimento è molto base, il motore e tutte le altre caratteristiche sono quelle di serie, ai quali vanno aggiunte le misure di sicurezza e un differenziale autobloccante".

"Siamo molto contenti di questa novità perché è un anticipo di quello che vedremo anche nel WRC dal 2022, segno che pure il Mondiale ha capito che questa è la strada da percorrere".

"Per la 21a volta avremo ancora il Suzuki Challenge, nel Cross Country ci saranno ancora Codecà-Toffoli nonostante le quattro gare con meno km rispetto al passato, tutte facenti parte del CIR Terra. Sarà ancora più difficile, ma arriviamo dal secondo posto al Raid of the Champions e quindi con la conferma della bontà di questo progetto".

"Simone Goldoni ha vinto la Suzuki Rally Cup lo scorso anno e gli è stata data la possibilità di correre con la Hybrid, ma il trofeo va avanti anche nel 2020, seppur i partecipanti saranno meno proprio per via della crisi legata alla pandemia. Saremo in 14 in un solo girone con 6 gare a partire dal Rally di Alba in sei regioni diverse. Il montepremi è di 90.000€ con la speranza di poterlo elargire senza ulteriori problemi legati al virus, con Suzuki che si è impegnata davvero tantissimo per premiare i suoi portacolori".

Goldoni si è mostrato molto carico per questa avventura: "Per me è tutto nuovo, dalle gare alla macchina e siamo entusiasti di questo incarico che ci hanno dato, non vedo l'ora di cominciare. Avrò anche un nuovo navigatore con Erik Macori. La macchina per me ha un gran potenziale, non ho mai avuto guasti con la Swift quindi l'affidabilità c'è ed è importantissima".

"Il motore l'ho visto in qualche giro di test, ha più coppia in basso e spero di poter trovare il giusto connubio tra prestazioni e affidabilità. La cosa particolare è che non si sente molto l'intervento dell'elettrico ed è molto progressiva quando sale di giri, bisognerà lavorare bene sull'assetto a seconda delle caratteristiche di ogni evento".