Craig Breen ed Oliver Solberg hanno trascorso quattro giorni in Svezia per provare su neve e ghiaccio la nuova Hyundai i20 N Rally2.

La coppia della Hyundai Motorsport si è divisa il lavoro mettendo assieme oltre 600km per le strade di Torsby, che sarebbero dovute essere quelle del relativo rally WRC, cancellato per via della pandemia di Coronavirus.

I tecnici del reparto Customer Racing della Casa coreana si sono comunque recati dalla loro base di Alzenau fino in Scandinavia per sfruttare il tempo ideale a continuare il lavoro di sviluppo della vettura, che in estate verrà omologata e comincerà ad essere venduta ai clienti.

L'atmosfera invernale è stata utile per mettere le mani sulle sospensioni e varie messe a punto al fine di migliorare bilanciamento e trazione, montando anche alcune nuove componenti e raccogliendo dati utilissimi per arrivare alla delibera definitiva.

"La Hyundai i20 N Rally2 è davvero bella da guidare e Hyundai Motorsport è riuscita a fare ottimi passi avanti in termini di trazione e gestione del mezzo - ha commentato Solberg - Per me è fantastico poter lavorare con un team di Campioni del Mondo come loro e sono entusiasta di essere coinvolto nel processo di sviluppo che per me è una novità".

"Ovviamente Hyundai Motorsport sta facendo di tutto per rendere vincente la sua Rally2 in questo periodo che la porterà all'omologazione. Negli ultimi due anni abbiamo visto che la competizione in questa categoria è serrata e la i20 N Rally2 sarà una bella aggiunta al gruppo. Personalmente ne ho guidate alcune e credo che la mia esperienza possa aiutare".

Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing: “Il programma di sviluppo della nostra i20 N Rally2 prosegue secondo i piani e il test sulla neve era un punto chiave perché l'auto possa essere competitiva su tutti i fondi. I km completati in questi giorni saranno utilissimi per i nostri clienti quando si ritroveranno a prendere parte agli eventi invernali, oltre che a noi per continuare a migliorare su terra".

"Nei prossimi mesi i nostri ingegneri continueranno il lavoro nei test utilizzando piloti diversi in modo da avere impressioni e indicazioni di vario tipo su tutti gli aspetti della macchina. Vogliamo offrire a chi la compera il miglior pacchetto su tutti i fronti".