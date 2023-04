Rally | Meeke prende il posto di Breen nel campionato portoghese

Kris Meeke torna a correre nei rally e lo farà con due intenti ben precisi. Uno più personale, ossia quello di tornare a correre nella categoria che più ama dopo diverse stagioni lontano dai rally che contano, mentre l'altro scopo è ancora più nobile, ed è legato a Craig Breen.

La tragica morte del 33enne nativo di Waterford, avvenuta lo scorso 13 aprile a causa di un incidente mentre era intento a preparare il Rally di Croazia, ha lasciato vacante il sedile di una delle due Hyundai i20 N Rally2, quella su cui Craig era intento a partecipare al campionato rally portoghese.

Per onorare la memoria di Breen, Hyundai Portugal ha deciso di affidare la sua vettura a Kris Meeke, quella con cui l'irlandese era riuscito a vincere l'evento di apertura del campionato.

"Quando mi è arrivato l'invito ero un po' scettico. Sembrava tutto troppo veloce, tutto troppo vicino alla morte di un amico", ha affermato Meeke. "Non è una decisione che ho preso a cuor leggero. Per prima cosa ho accettato perché ho voglia di correre nei rally, ma ho deciso anche pensando a quello che Craig mi avrebbe detto, e so che mi avrebbe detto di accettare. Ed è questo il modo in cui cercherò di onorarlo. Continuerò a competere come faceva lui, per vincere e godersi la guida".

L'esordio di Meeke con il team Hyundai Portugal avverrà già questo fine settimana, perché il nord-irlandese correrà al Rali Terras d'Aboboreira. Il seguente appuntamento sarà il Rally del Portogallo, che fa parte anche del campionato nazionale portoghese.

Mentre scriviamo, Meeke è già impegnato nelle ricognizioni della sua prima gara che disputerà in questo weekend, tornando così a correre nei rally dopo un anno. Nel 2022 corse infatti al Qatar International Rally al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo affiancato da Chris Patterson.

Nel corso degli ultimi anni, Meeke ha preso parte a numerosi test di sviluppo al volante della nuova Skoda Fabia RS Rally2 che sta correndo nel WRC, schierata in via semi-ufficiale dal team TokSport. Va ricordato, inoltre, come Meeke abbia avuto modo di creare un legame con Craig Breen, essendo stato suo compagno di squadra dal 2016 al 2018 in Citroen Racing.