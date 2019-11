Peugeot Competition Rally Regional Club: Giordano campione 2019

È Matteo Giordano - in coppia con Manuela Siragusa su Peugeot 208 R2B - il vincitore assoluto 2019 del Peugeot Competition Rally Regional Club, la serie che Peugeot Italia dedica ai piloti che concorrono prevalentemente nei rally regionali e che costituiscono la grande base per l’incontrastato primato della Casa del Leone nei rally italiani, con una quota record salita quest’anno ad oltre il 33% dei partenti!

Il netto successo del 38enne cuneese fra il centinaio di iscritti è arrivato tramite un travolgente ruolino di marcia: sempre vincitore di categoria e a podio fra le due ruote motrici nei quattro rally disputati, Valli Cuneesi, Grappolo, Alba e Rubinetto.

A completare il successo dei piloti cuneesi, il secondo posto assoluto e della categoria 2RM Gr.R di Danilo Baravalle, sempre su Peugeot 208 R2B. Per il 43enne dealer Peugeot di Mondovì, l’ennesimo alloro nella sua carriera totalmente legata ai monomarca Peugeot.

La vittoria fra le 2RM non Gr.R è invece andata al 31enne di Brenta, Matteo Marignan (Peugeot 106 1.6 Gr.N in coppia con Marchesi), che ha centrato tre risultati positivi (Laghi, Sanremo Leggenda, Camunia) nella zona lombardo-ligure.

A imporsi fra le 4RM è stato invece il 41enne pugliese di Casarano Mauro Santantonio (Peugeot 208 T16 R5 in coppia con Cataldi) con i piazzamenti ai rally del Salento e del Gargano. A questi quattro piloti vanno i premi in denaro messi in palio da Peugeot Italia e Pirelli.

I migliori dei singoli raggruppamenti regionali nella classifica finale sono risultati: Paolo Baltieri (Peugeot 106 1.6 Gr.A, zona 3 – Veneto, che è anche il primo degli Over 55), Cristian Dal Castello (208 R2B, zona 4 – Trentino, Venezia Giulia), Sandro Schenetti (208 R2B, zona 5 – Emilia Romagna Marche, vincitore anche del titolo nazionale di classe nella finale di Como della Coppa Rally di Zona), Thomas Paperini (208 R2B, zona 6 – Toscana, che è anche terzo assoluto e primo degli under 23), Pierpaolo Siano (208 R2B, zona 7 – centro-sud), Vincenzo Chianetta (Peugeot 106 1.6 Gr.N, zona 8 - Sicilia).

Rally Regional CLUB Top 5 classifica provvisoria finale: 1. Matteo GIORDANO (208R2B-Z1) 88 punti utili, 2. Danilo BARAVALLE (208R2B-Z1) 57, 3. Thomas PAPERINI (208R2B-Z6) 43, 4. Sandro SCHENETTI (208R2B-Z5) 42, 5. Matteo MARIGNAN (106N2-Z2) 40.