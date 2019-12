Monza Rally Show, PS2: Crugnola concede il bis e regola Nucita

Andrea Crugnola si conferma mattatore di questa prima giornata di gara al Monza Rally Show 2019 vincendo anche la Prova Speciale 2, la "Roccolo 1" di 20,5 chilometri, svolta nell'oscurità del parco di Monza dopo il tramonto.

Il varesino ha vinto anche la seconda prova in 11'31"0, precedendo di 1"3 la Hyundai i20 New Generation R5 di Andrea Nucita. Il siciliano, grazie a questa bella prestazione, è salito in seconda posizione nella classifica generale, staccato di 5"2 proprio nei confronti dello scatenato Crugnola.

La prima Hyundai ufficiale è quella di Daniel Sordo e Carlos Del Barrio. L'equipaggio spagnolo ha firmato il quarto tempo nella speciale alle spalle di Matteo Beretta, ma nella generale è terzo a 7"4 dalla Volkswagen Polo GTI di Crugnola.

Bel passo avanti per il secondo equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport, con Craig Breen e Martijn Wydaeghe che hanno firmato il quinto tempo e questo ha permesso loro di salire in quarta piazza nella generale. Perde terreno invece Marco Bonanomi, non contento della sua prova e ora scivolato in quinta piazza a un decimo da Breen.

Segnali di ripresa anche da parte di Andreas Mikkelsen, sesto di prova e settimo nella generale dopo essere partito in sordina nella prima prova della giornata. Davanti a lui Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale navigato da Nicolò Gonella. Rossetti si trova in piena lotta per il quarto posto, in ritardo di 1"4 da Bonanomi e 1"5 da Breen.

L'unica Ford Fiesta R5 in Top 10 è quella di Alessandro Bosca e Damiano Chiesta, ottavo davanti alla Skoda Fabia di Matteo Beretta e alla Hyundai di Andrea Mabellini. E' scivolato fuori dai primi 10 Piero Longhi, ora incalzato a 4"5 dalla Hyundai i20 R5 di Rhys Yates navigato da Catie Munnings.

Monza Rally Show - Classifica generale dopo la PS2