Monza Rally Show, PS1: Crugnola subito a segno

L'edizione 2019 del Monza Rally Show - quella dell'assenza di Valentino Rossi dopo anni di partecipazione - è scattata questo pomeriggio con la prima prova speciale, la PS1 Autodromo 1 di 8,83 chilometri, che ha visto primeggiare uno dei grandi protagonisti del CIR 2019: Andrea Crugnola.

Il varesino, al volante di una Volkswagen Polo GTI R5 ha centrato il miglior tempo in 5'00"2, precedendo Marco Bonanomi e Luigi Pirollo con la loro Skoda Fabia R5. L'ex pilota del WEC aveva già mostrato nello Shakedown di questa mattina ottime potenzialità e in questa prova ha patito un gap di 2"9.

In questa gara c'è tanta attesa per vedere all'opera i tre equipaggi ufficiali schierati da Hyundai Motorsport. Daniel Sordo e Carlos Del Barrio hanno subito risposto presente firmando il secondo tempo in coabitazione con Bonanomi e Pirollo al volante della prima Hyundai i20 R5 New Generation.

Hyundai ancora protagonista, ma non in veste ufficiale con la i20 R5 di Andrea Nucita, navigato da Mattia Nicastri. Il siciliano è risultato 1" più lento di Bonanomi e Sordo, firmando così il quarto tempo davanti alla seconda Polo GTI R5, quella di Alessandro Re.

Luca Rossetti, in questa edizione navigato da Nicolò Gonella (campione italiano 2 ruote motrici 2019 assieme a Ciuffi), ha portato la Citroen C3 R5 ufficiale a completare la Top 5 a 5" dal crono di riferimento della prova.

Il secondo equipaggio ufficiale Hyundai, quello formato da Craig Breen e dal belga Martijn Wydaeghe, rallentato da una confidenza rivedibile con l'anteriore della loro i20, si è fermato al settimo tempo davanti alla Polo di Piero Longhi. Fuori dalla Top 10 Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger con la terza e ultima Hyundai ufficiale.