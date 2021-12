Marco Butti dal TCR alla nuova avventura nel Vedovati Rally

Marco Butti chiude il TCR DSG Europe al Piero Taruffi di Vallelunga con il secondo posto in campionato, dietro alla coppia dei vincitori e la seconda piazza nella classifica Under 25.

Ottima stagione che ha visto il giovane pilota comasco mettere in fila una bella sequenza di risultati utili, confermando la sua velocità e costanza; lo dimostra il fatto del recupero di quindici secondi sulla testa della gara durante il suo stint.

Positivo l’incontro con Gabriele Volpato con cui si è trovato subito in sintonia, così come il weekend del duo di Elite Motorsport che ha sempre brillato fin dalle prove libere.

Buona la qualifica con la seconda posizione in griglia e ottimo il ritmo imposto in gara che ha visto l’equipaggio della Volkswagen Golf GTI conquistare la seconda posizione, dopo una lunga battaglia per la vetta della gara.

La stagione di Butti non finisce qui: per lui ci sarà ancora una gara, il 5° Special Rally Circuit by Vedovati Corse, nel weekend del 4-5 Dicembre e che si disputa presso l’Autodromo di Monza. Marco sarà al volante di una Volkswagen Polo GTI R5, navigato da Fulvio Florean.

"Sono contento della stagione nel TCR DSG Europe, c’erano comunque le carte in regola per fare meglio, ma mi accontento - ammette Butti - Era importante fare esperienza e nel frattempo sono arrivati anche i risultati. I miei complimenti a Steven e Kevin Giacon, e a Luca Rangoni per la vittoria nel DSG".

"Adesso affronto l’ultima gara della stagione, un Rally che è nel DNA della famiglia Butti. Sarà un’esperienza nuova e cercherò di imparare e fare tesoro di questa opportunità, ovviamente su un “terreno” completamente differente dalla pista".

"Lì gestisco la macchina da solo, mentre qui avrò accanto a me un navigatore come Fulvio da cui posso solo apprendere esperienza e qualche trucco".

#64 Elite Motorsport, Volkswagen Golf GTI TCR DSG: Marco Butti, Gabriele Volpato Photo by: TCR media