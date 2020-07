Il Rallylegend 2020 sarà aperto al pubblico

Rallylegend continua ad essere una inesauribile calamita sportiva, con grandi esclusive, presenze di importanza mondiale e uno spettacolo sempre più unico e inimitabile.

Il comunicato stampa con cui M-Sport ha annunciato, nei giorni scorsi, la partecipazione a Rallylegend, con la Ford Fiesta WRC EcoBoost ultima evoluzione, e con piloti del team ufficiale nel Mondiale Rally, è il segno della grande considerazione in cui l’evento sammarinese è tenuto, in una operazione resa possibile dalla collaborazione di Michelin e con Sparco presente nella duplice veste di sponsor tecnico di M-Sport e di nuovo partner di Rallylegend.

Traspare grande soddisfazione nelle parole di Paolo Valli, organizzatore di Rallylegend insieme a Vito Piarulli: “E’ ormai una bella, e direi consolidata, abitudine – spiega – avere al via a Rallylegend team di punta del World Rally Championship e i piloti del Mondiale Rally, insieme a tanti idoli del passato e alle macchine storiche più importanti. Quello che ci sorprende ancora è l’entusiasmo e la convinzione con cui desiderano partecipare a Rallylegend, e di cui siamo grati, ma è anche il segno della ottima reputazione di cui gode il nostro evento".

SPARCO, PARTNER DI GRANDE PRESTIGIO, AFFIANCA RALLYLEGEND

Sparco, tra i brand leader del settore dell’equipaggiamento per il settore racing, parteciperà a Rallylegend 2020 in qualità di sponsor e partner tecnico ufficiale. Oltre a fornire l’abbigliamento tecnico e sportivo per il personale dell’evento, l’azienda presenterà la nuova linea di abbigliamento 2021 Sparco-MARTINI RACING® che andrà ad arricchire l’offerta Heritage legata ai colori di Pessione, composta dall’equipaggiamento tecnico racing in co-branding.

Presso lo stand Sparco saranno presenti anche i prodotti della linea gaming con i propri simulatori, su cui piloti e pubblico potranno cimentarsi in sfidanti e realistiche competizioni virtuali. A rendere l’edizione di quest’anno ancora più prestigiosa, ci sarà inoltre la partecipazione del team M-Sport con le proprie vetture WRC, allestite con equipaggiamento Sparco, ed i propri piloti, vestiti con tute e abbigliamento prodotti a Volpiano.

“Siamo orgogliosi di contribuire, come sponsor, a questa edizione di Rallylegend – ha dichiarato Claudio Pastoris, Amministratore Delegato di Sparco - un evento di cui, anche a causa del periodo emergenziale legato al Covid-19, si sente ancor più l’importanza e il valore. È fondamentale, in un momento di difficoltà per il settore del rally come quello attuale, che aziende e brand si dimostrino proattive, dando prova di vitalità e fiducia in un sempre più rapido, e sicuro, ritorno alla normalità”.

MICHELIN FORNITORE UFFICIALE DEGLI PNEUMATICI A RALLYLEGEND

Oltre ad affiancare la partecipazione di M-Sport a Rallylegend, Michelin ha voluto estendere ancor più la sua presenza all’evento sammarinese.

"Siamo felici e onorati che un brand internazionale come Michelin abbia deciso di affiancarci, in questa edizione particolare di Rallylegend – rivela un soddisfatto Vito Piarulli, dal ponte di comando di Rallylegend - Un forte interesse per un evento che considerano tra i migliori. Una proposta di collaborazione, che comprende la fornitura in esclusiva degli pneumatici per tutti gli iscritti a Rallylegend, da parte di un marchio che ha fatto la storia del motorsport, e che arricchirà, anche di contenuti, il nostro evento. Un ringraziamento va a Pirelli, per la importante e fattiva collaborazione, nelle ultime cinque edizioni di Rallylegend, ringraziamento al quale voglio unire anche Freem, che ci è stata a fianco nel settore dell’equipaggiamento racing’’.

Anche Arnaud Remy, responsabile settore Rallye per Michelin Motorsport, ha espresso il suo compiacimento per l’accordo con Rallylegend.

"RallyLegend è un evento da non perdere per tutti gli appassionati di rally. Siamo quindi molto orgogliosi del fatto che Michelin sia stata scelta come partner esclusivo per i pneumatici per questo iconica manifestazione dove, anno dopo anno, l’elenco degli iscritti di Rallylegend si legge come un chi è chi dei rally motoristici mondiali".

"Grazie a questa partnership, tutti i partecipanti trarranno vantaggio dalla nostra gamma di pneumatici ad alte prestazioni, per affrontare le prove speciali impegnative e uniche di San Marino".

TORNA KEN BLOCK A RALLYLEGEND

Lo scorso anno, alla sua prima partecipazione, era rimasto stregato da Rallylegend Ed aveva promesso che sarebbe tornato. E’ stato di parola, il funambolico pilota statunitense Ken Block, giudicato il migliore nel Legend Show 2019 e vincitore nella categoria "Myth", ed ha inserito Rallylegend nel "Ken Block’s Cossie World Tour 2020".

Rivedremo dunque la sua Ford Escort Cosworth, nei colori del suo team Hoonigan Racing Division, sulle speciali sammarinesi, dove Alex Gelsomino sarà, come sempre, a leggergli le note. Per la felicità dei tanti fans che Ken Block vanta in tutto il mondo, grazie alle sue ‘’acrobazie » al volante e al mood particolare dei suoi show.

APERTE LE ISCRIZIONI E LA VENDITA BIGLIETTI. DALL’8 ALL’11 OTTOBRE IN SCENA APERTO AL PUBBLICO

​Una delle chiavi del successo di Rallylegend è quella di essere un evento, da sempre, rivolto al grande pubblico dei suoi appassionati spettatori. Per questo, la manifestazione è stata confermata in calendario dall’8 all’11 ottobre prossimi dagli Organizzatori e sarà aperta al pubblico. Una apertura che al momento prevede il rispetto del distanziamento e che seguirà l’evoluzione delle disposizioni che, nelle prossime settimane, saranno impartite, aggiornate e adeguate dal Governo sammarinese.

Intanto sono già aperte le iscrizioni a Rallylegend 2020, che chiuderanno sabato 12 settembre, e contemporaneamente è stato dato il via alla vendita dei biglietti on-line, nelle varie tipologie previste, come dettagliato nel sito www.rallylegend.com