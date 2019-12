I piloti ufficiali Hyundai si sfidano al Masters' Show a Monza

Neuville, Sordo, Mikkelsen e Breen si sfideranno al Masters’ Show con le Hyundai i20 Coupe WRC del mondiale rally. Dalle 12.30 di domenica 8 dicembre, terminato il Monza Rally Show, lo scontro finale sul rettilineo del Monza Eni Circuit avrà, fra i suoi protagonisti, quattro piloti ufficiali del Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Si tratta di Thierry Neuville, Dani Sordo, Andreas Mikkelsen e Craig Breen che condivideranno due i20 Coupe WRC per disputare sette scontri uno contro uno durante il Masters’ Show.

Come già annunciato, Dani Sordo e Andreas Mikkelsen gareggeranno al Monza Rally Show (da venerdì 6 a domenica 8 dicembre) con delle Hyundai i20 R5, affrontando le otto Prove Speciali in programma. Il pilota irlandese Craig Breen si unirà a loro nella gara di tre giorni con una terza i20 R5. Saranno dunque tre, in totale, gli equipaggi ufficiali Hyundai Motorsport a partecipare al Monza Rally Show.

Terminato il rally, i tre driver saranno raggiunti da Thierry Neuville per affrontare il Masters’ Show. Neuville, Sordo, Mikkelsen e Breen si sfideranno dunque domenica pomeriggio con due Hyundai i20 Coupe WRC, alternandosi alla guida, in sei scontri diretti. Ad ogni sfida, il pilota più veloce tra i due in pista, otterrà due punti. I primi due classificati, al termine dei sei heat, si confronteranno in una finalissima.

Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport spiega: “Durante la prova Masters’ Show del Monza Rally Show, la sfida tra quattro piloti Hyundai Motorsport che hanno corso il WRC nel 2019 sarà uno dei momenti clou dell’evento di quest’anno. Ammirare le attuali vetture WRC sulle PS Speciali è sempre uno spettacolo, e nel corso degli anni il finale del weekend monzese ha regalato agli appassionati grandi emozioni, e ai piloti sfide e competizioni straordinarie. I driver possono creare un grande show, così che il pubblico possa capire perché abbiamo conquistato il titolo costruttori del WRC. In questo evento spettacolo, i nostri quattro piloti, che si scontreranno uno contro l’altro, saranno per tutti un divertimento, ma sono sicuro che loro cercheranno di vincere!”

I driver Hyundai avranno quindi una classifica a loro riservata nel Masters’ Show. Dagli altri scontri emergerà un equipaggio vincitore tra le auto R5 e uno tra le vetture storiche. Tra le varie sfide sportive, lo spettacolo sarà assicurato dalle Pantera RX del TitansRX condotte da Tamara Molinaro e Reini Sampl e da alcuni piloti di drift.

Domenica 8 dicembre il programma dell’evento prevede la partenza della PS 7 “Roccolo 2” e della PS 8 “Monza” rispettivamente alle 8.35 e alle 8.59. Le premiazioni del Monza Rally Show saranno alle 11 mentre il Masters’ Show inizierà alle 12.30 e terminerà alle 16 circa.