Ecco la DS3 WRC di Bottas per il RallyCircuit 2019

Valtteri Bottas è pronto per prendere parte al RallyCircuit 2019 che si terrà dal 6 all'8 dicembre sul tracciato del Paul Ricard, in Francia.

Il pilota della Mercedes non ha alcuna intenzione di andare in vacanza. Si divertirà dunque alla kermesse transalpina correndo al volante di una Citroen DS3 WRC preparata dal team PH Sport, storicamente molto vicino alla Casa francese che ha sede a Satory.

Bottas ha preso confidenza con la vettura in un test al Paul Ricard, sede della gara di questo fine settimana. La DS3 di Valtteri si presenta con una livrea ormai riconoscibile.

Questa è composta dai colori della bandiera finlandese, gli stessi usati nel suo esordio nel campionato rally finlandese in cui corse al volante di una Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport. Qui sotto trovate le foto della DS3 che userà Bottas in questo fine settimana.