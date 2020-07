Crugnola e Ometto concendono il bis con la Citroen al RallyLana

Ad una sola settimana dalla vittoria al Rally del Casentino, la Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport e la coppia Andrea Crugnola – Pietro Ometto si ripetono e salgono sul gradino più alto del podio alla 33esima edizione del RallyLana.

Crugnola-Ometto, in testa fin dai primi chilometri cronometrati, hanno vinto sei delle sette speciali disputate e si presentano in gran forma al primo appuntamento del Tricolore 2020, il Rally di Roma Capitale.

“Siamo felici di avere replicato il successo del Casentino e del feeling crescente con la nostra Citroën C3 R5 - ha detto il varesino - Abbiamo scelto di venire al Rally della Lana perché tecnicamente le prove sono simili ad alcuni tratti del Rally di Roma".

"È stato un ottimo banco di prova, al di là del risultato finale, abbiamo lavorato sui set up e provato ancora alcune soluzioni. Fare chilometri in più in condizioni di gara sicuramente ci aiuterà”.

Classifica finale 33° Rally Lana

1.Crugnola-Ometto (CITROËN C3 R5) in 38'52.5

2. Pinzano – Zegna (VOLKSWAGEN POLO GTI) a 48.2

3.Chentre - Canepa (SKODA FABIA R5) a 57.1

4. Gino - Michi (FORD FIESTA) a 58.3

5. Scattolon - Nobili (SKODA FABIA R5) a 1'03.3

6. Gianesini – Bergonzi (VOLKSWAGEN POLO) a 2'01.2