ACI Rally Italia Talent: tutto pronto per l’ultima selezione

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto il Circuito Internazionale di Busca, in provincia di Cuneo, sarà teatro dell’ultima selezione di Rally Italia Talent 2020. Anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia stilata prima dello scoppio della pandemia, la fase preliminare del Rally Italia Talent sta dunque per giungere al suo all’atto finale.

Con questo casting conclusivo si completerà l’elenco dei concorrenti che saranno poi ammessi alle prove successive, suddivisi nelle varie categorie definite dal Regolamento. La finale farà emergere i più valenti tra loro, che potranno poi partecipare gratuitamente a gare valide per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport come piloti o come navigatori ufficiali del Team di Rally Italia Talent.

Dal 2014 il format ideato da Renzo Magnani e sostenuto da ACI Sport trasforma difatti in realtà il sogno di correre di tanti appassionati e si dimostra una vera e propria fucina di campioni, capaci di distinguersi nelle competizioni sulla scena italiana e internazionale.

SWIFT SPORT HYBRID: coinvolgimento totale

A Busca, così come già nelle selezioni svoltesi nelle scorse settimane a Pergusa e a Binetto, gli aspiranti rallisti si sfideranno in prove di destrezza a bordo di SWIFT SPORT HYBRID. Appena entrata in listino, la nuova hot hatch ibrida di Hamamatsu è stata subito scelta dall’organizzazione come Auto Ufficiale di Rally Italia Talent, un ruolo prima ricoperto dalla versione spinta dal solo motore termico.

SWIFT SPORT HYBRID trova un nuovo e miglior compromesso tra rispetto dell’ambiente e sportività. La presenza del sistema SUZUKI HYBRID riduce infatti in modo drastico consumi ed emissioni nocive e rende più pronta e lineare l’erogazione ai bassi regimi, incidendo solo in minima misura sul peso. La tecnologia ibrida dona all’auto una brillantezza incredibile, con il motore elettrico da 13,6 cv che mette subito a disposizione la sua coppia a ogni intervento sull’acceleratore. La funzione di boost di coppia aumenta il tiro ai bassi regimi e rende ogni spunto più vivace, prima che il turbo fornisca la massima spinta.

Con una massa in ordine di marcia di 1.025 kg, una potenza di 129 cv e una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri, SWIFT SPORT HYBRID ha rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria. La compatta di Hamamatsu garantisce così una manovrabilità straordinaria e una reazione immediata a ogni comando, con un coinvolgimento totale nella guida.

Tali caratteristiche sono molto apprezzate dai piloti in erba, che con questa Suzuki sviluppano presto una maggiore sensibilità di guida, così come da quelli più esperti, che possono invece sfruttare la loro tecnica raffinata per avere una condotta più redditizia. In un contesto come quello di Rally Italia Talent, SWIFT SPORT HYBRID riesce a fare emergere in modo chiaro le qualità di ogni aspirante rallista, semplificando il lavoro di chi deve giudicare i valori emersi in pista.

#rallypertutti

Gli esaminatori di Rally Italia Talent, tutti con alle spalle una grande esperienza agonistica, non si limitano a esprimere valutazioni, ma danno anche suggerimenti e consigli per migliorare la guida e il controllo dell’auto in ogni situazione. Sotto il patrocinio della FIA - Action for Road Safety, Rally Italia Talent porta l’attenzione dei partecipanti sulla sicurezza stradale e fornisce loro preziose indicazioni per affrontare le situazioni d’emergenza che si possono presentare ogni giorno al volante. Quest’attività d’informazione e di formazione si rivolge in particolare ai più giovani, che da sempre aderiscono numerosi e con entusiasmo a Rally Italia Talent.

La manifestazione è aperta infatti a chiunque abbia compiuto almeno 16 anni (i minorenni devono presentare una liberatoria firmata dai genitori), come pure a chi non ha mai avuto una licenza sportiva o una patente di guida. Trasformando in realtà l’hashtag #rallypertutti, quest’anno Rally Italia Talent ammette poi gratis alle selezioni anche le persone diversamente abili. Attraverso l’iniziativa Rally Italia Talent Ability, chi è affetto da paraplegia agli arti inferiori può utilizzare una SWIFT con cambio robotizzato e comandi speciali allestita con la collaborazione del Gruppo HAP e dell’azienda Handytech per sfidare gli altri concorrenti in tutte le prove dinamiche.

Parola d’ordine: sicurezza

In questa settima edizione di Rally Italia Talent, l’aspetto sicurezza gioca un ruolo chiave anche da un altro punto di vista. Durante ogni appuntamento della manifestazione vengono rispettati i rigorosi protocolli approvati da ACI Sport e dalle autorità competenti per limitare il rischio di contagio da Covid-19 e per garantire a tutti i presenti le migliori condizioni igienico-sanitarie possibili.

Lo staff si attiva perché siano sempre mantenute le distanze adeguate, siano utilizzati gli eventuali dispositivi di protezione previsti e i contatti interpersonali tra tutti i soggetti presenti in circuito siano limitati allo stretto indispensabile.