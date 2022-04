ACI Rally Italia Talent 2022 sbarca in Sardegna

Nel prossimo fine settimana, 23 e 24 aprile, la manifestazione dedicata agli amanti dei motori farà tappa presso il Circuito del Corallo di Alghero (SS) alla ricerca di altri nuovi talenti da lanciare nel mondo del Motorsport.

Gli aspiranti piloti e navigatori della Sardegna cercheranno di mettersi in luce dando prova delle loro doti a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, Auto Ufficiale della manifestazione. Per tutti loro c’è in un obiettivo preciso: ottenere l’accesso alle semifinali per sognare di partecipare gratuitamente a una gara valida per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport nel Team ufficiale di Rally Italia Talent.

#rallypertutti

Con il suo format unico e inimitabile, ideato da Renzo Magnani nel 2014, Aci Rally Italia Talent 2022 resta fedele allo spirito originario, incarnato dall’hashtag #rallypertutti. Al via sono ammessi appassionati che non hanno mai gareggiato, non hanno mai avuto una licenza per correre o addirittura senza patente.

RIT mette in palio una vera gara di rally, a chi si distinguerà nelle varie categorie ACI Talent +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, oltre che nella classifica Rally Italia Talent Ability, riservata alle persone con disabilità agli arti inferiori.

Divertimento e sicurezza anche per i giovanissimi – Iscrizione dai 14 anni

Il regolamento 2022 apre le porte anche ai giovanissimi e pone come unico requisito per gli iscritti l’aver compiuto 14 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori).

ACI Sport e Suzuki vedono in Rally Italia Talent uno strumento importante per diffondere tra i ragazzi e le ragazze una sana passione per i motori e una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla sicurezza stradale.

In quest’ottica giocano un ruolo chiave gli esaminatori, tutti esperti rallisti di fama internazionale, che non si limitano a valutare le qualità dei candidati: lo staff di Rally Italia Talent trasmette quei valori di lealtà, di sportività e di rispetto delle regole e degli avversari che caratterizzano anche la presenza di Suzuki sulle piste di tutto il mondo fornendo indicazioni utili a rendere la guida più efficace e sicura, anche su strada. In questo modo Rally Italia Talent plasma non solo rallisti in erba ma anche automobilisti consapevoli e preparati.

L’auto giusta al posto giusto

Sono tanti i motivi che hanno spinto ACI Rally Italia Talent a scegliere Suzuki Swift Sport Hybrid come Auto Ufficiale. Grazie alla straordinaria efficienza del suo sistema ibrido, la hot hatch di Hamamatsu è divertente per le sue prestazioni brillanti ma anche rispettosa dell’ambiente.

Complici rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria, frutto di una massa di 1.020 kg, di una potenza di 129 cv e di una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri, Swift Sport Hybrid risponde in modo immediato a qualunque intervento sull’acceleratore, sullo sterzo e sui freni. La sincerità delle sue reazioni permette ai meno esperti di affinare la propria tecnica di guida, regalando allo stesso tempo ai piloti più smaliziati un piacere di guida straordinario.

Il temperamento sportivo di Swift Sport Hybrid è abbinato a una dotazione ricca e completa. L’equipaggiamento standard comprende tutti i più avanzati sistemi di assistenza ADAS che danno a Swift Sport Hybrid una guida autonoma di livello 2 e supportano il pilota proprio come farebbe un esperto navigatore.

L’elenco include i dispositivi “guardaspalle” (Blind Spot Monitor - monitoraggio angoli ciechi laterali), “vaipure” (Rear Cross Traffic Alert - monitoraggio angoli ciechi in retromarcia), “occhioallimite” (Traffic Sign Recognition - riconoscimento dei segnali stradali), “attentofrena” (Dual Sensor Brake Support (DSBS)” - frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti), “guidadritto” (Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention - mantenimento attivo della corsia di marcia) e il sistema “restasveglio” (Weaving Alert - monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del pilota).