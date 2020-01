Aci Rally Italia Talent 2020: tutti in pista a Viterbo

Continuano a pieno ritmo le selezioni di Aci Rally Italia Talent, il format che dal 2014 consente agli aspiranti rallisti di coronare il sogno di partecipare gratuitamente a una vera gara in un team ufficiale e che ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale per l’edizione 2020. Dopo aver fatto tappa in Lombardia, Toscana e Sardegna, il Rally Italia Talent 2020 è pronto ad approdare nel Lazio. L’appuntamento per i candidati piloti e navigatori del Centro Italia è fissato nel prossimo fine settimana da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio sul Circuito Internazionale di Viterbo. Qui i partecipanti potranno alternarsi a bordo di Suzuki SWIFT Sport e dimostrare agli esaminatori di Rally Italia Talent di meritarsi l’accesso alle fasi successive, che mettono in palio la partecipazione gratuita a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Un record storico

Come per i tre appuntamenti precedenti, anche sul kartodromo laziale è attesa una grande affluenza di appassionati. La settima edizione di Rally Italia Talent ha già superato ogni precedente primato ed è ormai prossima a raggiungere la quota di 10.000 iscritti. A suscitare un così grande interesse è la formula ideata da Renzo Magnani, autore del format, che permette la partecipazione a chiunque abbia compiuto i 16 anni, senza che sia necessario avere un passato agonistico, una licenza sportiva o la patente di guida. Tutto ciò che serve è la voglia di mettersi in gioco nel rispetto delle regole e degli avversari e, per i minorenni, la liberatoria dei genitori.

Da quest’anno, Rally Italia Talent rappresenta a 360° slogan #rallypertutti, perchè apre le sue porte anche alle persone diversamente abili. L’Organizzazione si è dotata, infatti, di un simulatore con doppi comandi Hap Simulator.D e di una SWIFT allestita ad hoc dall’azienda piemontese Handytech, che permette anche a chi è colpito da paraplegia agli arti inferiori di affrontare tutte le prove di guida e di competere per il premio finale.

Si vince e/o… si impara!

Rally Italia Talent dà la possibilità di disputare gratuitamente un vero rally in un team ufficiale a chi primeggia nelle classifiche Under 18, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati. Per gli Under 23 viene poi stilata una graduatoria speciale dal nome Rally Italia Talent Dream, che assegna la partecipazione, sempre gratuita, a sei gare di Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei Suzuki, a bordo di una SWIFT messa a disposizione dall’Organizzazione.

Anche per chi non dovesse superare la fase preliminare, Rally Italia Talent si dimostra comunque un’esperienza divertente, ma allo stesso tempo istruttiva. Tutti i candidati hanno l’opportunità di condividere la loro esperienza con rallisti titolati, sempre pronti a dispensare preziosi consigli e indicazioni utili a rendere la guida più incisiva e sicura, anche su strada. Non è un caso che Rally Italia Talent goda del patrocinio della FIA - Action for Road Safety, che riconosce l’impegno di Aci e di Suzuki nel diffondere una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla sicurezza stradale.

In simbiosi perfetta

SWIFT Sport, stata scelta dal format come l’Auto ufficiale di Rally Italia Talent, rappresenta un grande valore aggiunto per tutti gli aspiranti piloti. Grazie a rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria e a un assetto che sfrutta geometrie raffinate e componenti di prim’ordine, SWIFT Sport permette a chi guida di sentirsi in simbiosi totale con l’auto. Ogni azione sul volante, sui freni e sull’acceleratore si traduce subito in reazioni chiare e precise, che aiutano il pilota a migliorare le sue capacità e ad affinare la sensibilità di guida. Con queste caratteristiche SWIFT Sport diventa anche la scelta ideale per tutti coloro che desiderano un’auto coinvolgente ed emozionante, ma allo stesso tempo accessibile e pratica nell’uso quotidiano.

Le prossime tappe di Rally Italia Talent

7/8/9 febbraio - Puglia - Autodromo del Levante (BA)

14/15/16 febbraio - Veneto - Adria International Raceway (RO)

21/22/23 febbraio – Abruzzo - location da definire

6/7/8 marzo -Piemonte - Circuito Internazionale di Busca (CN)

13/14/15 marzo - Sicilia - Autodromo di Pergusa (EN)