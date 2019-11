Presentati i calendari 2020 dei Campionati Svizzeri

Il Campionato Svizzero Rally è il tor neo che subirà il maggior numero di modifiche nel 2020. La serie nazionale, che ha visto il ticinese Ivan Ballinari consacrato campione per la seconda volta nel 2019, avrà un'appuntamento di spicco nel suo calendario: il Rallye du Mont Blanc - Morzine, che si terrà dal 3 al 5 settembre.

Il Campionato Svizzero Rally, che conterà cinque appuntamenti nel 2020, non si aprirà più con il Pays du Giers, ma con il Critérium Jurassien, il 17 e 18 aprile. Si prosegue con il Rallye du Chablais (28-30 maggio), poi con il Rally del Ticino, che non si terrà più a settembre ma il 19 e 20 giugno.

A seguire la new entry del Rallye du Mont Blanc ed infine per chiudere la stagione come di consueto, il tradizionale ed essenziale Rallye International du Valais (dal 15 al 17 ottobre).

Calendario del Campionato Svizzero Rally :

17-18 aprile: Critérium Jurassien

28-30 maggio: Rallye du Chablais

19-20 giugno: Rally del Ticino

3-5 settembre: Rally Monte Bianco-Morzine

15-17 ottobre: Rally Internazionale del Vallese

L'Associazione Svizzera Auto Sport ha inoltre confermato i calendari dei Campionati Svizzeri di slalom e di montagna, che presentano poche variazioni rispetto al 2019.

Philip Egli, Dallara F393 EPR-2, Racing Club Airbag Photo de: RK-Photography

Calendario del Campionato svizzero di slalom :

4 aprile: Interlaken

25-26 aprile: Frauenfeld

16-17 maggio: Birra

23-24 maggio: Bure

20-21 giugno: Romont

27-28 giugno: Chamblon

26-27 settembre: Drognens

10-11 ottobre: Ambri

Eric Berguerand, Lola FA99, Atelier de la Tzoumaz Photo de: Denise Steinmann - myphoto.ch

Calendario del Campionato svizzero della montagna :

20-21 giugno: Hemberg

28 giugno: Reitnau

11-12 luglio: Massongex

25-26 luglio: Ayent-Anzère

15-16 agosto: Sant'Orsanna-Les Rangiers

29-30 agosto: Oberhallau

12-13 settembre: Gurnigel

19-20 settembre: Châtel-St Denis - Les Paccots