Porsche Supercup: Guven trionfa a Spa, Pereira secondo

E’ stato Ayhancan Guven il mattatore dell’appuntamento di Spa-Francorchamps della Porsche Supercup. Il pilota turco, dopo aver conquistato la pole al sabato, ha condotto le operazioni sin dalla partenza senza mai perdere il comando e senza mai commettere alcuna sbavatura nonostante la costante pressione di Evans prima e di Pereira poi.

Guven non ha certamente mostrato il passo dei due portacolori del Lechner Racing, ma è stato bravissimo nel non perdere mai la calma e pennellare traiettorie ideali che gli hanno consentito di conquistare un successo ampiamente meritato.

Ben più incandescente la lotta per il secondo gradino del podio che ha visto Dylan Pereira approfittare di un grave errore di Jaxon Evans al penultimo giro alla staccata del rettilineo del Kemmel.

Il neozelandese ha completamente sbagliato il punto di frenata ed è stato costretto ad attraversare la via di fuga in asfalto per poi riaccordarsi al compagno di squadra e difendersi dagli attacchi di Latorre.

Il francese, però, ha messo la propria Porsche in scia a quella del rivale per approfittare di un altro errore di Evans nelle fasi finali del giro conclusivo e salire così in terza posizione.

Il neozelandese è così retrocesso in quarta piazza ma ha involontariamente aiutato il proprio compagno di team nel mantenere la prima posizione in classifica piloti tenendo alle proprie spalle Larry ten Voorde.

L’olandese si è fatto notare per una manovra da brividi ai danni di Kohler nelle battute iniziali della corsa quando in un tentativo di difesa estremo all’ingresso dell’Eau Rouge ha pizzicato con la propria posteriore sinistra l’anteriore destra del tedesco.

Kohler è andato largo sfiorando le barriere di protezione esterne, ma fortunatamente è riuscito ad evitare un impatto che avrebbe potuto comportare conseguenze serie.

Il trenino dei primi sette piloti si è completato con van Lagen in sesta piazza davanti a Klein per appena due decimi, mentre ben più distanti sono arrivati van Splunteren (autore di un lungo in partenza a La Source), Simmenauer e Hartog che hanno completato la top ten.

Con questo risultato, quando manca un solo appuntamento alla fine, Pereira comanda in classifica con 134 punti precedendo ten Voorde di sole 4 lunghezze.